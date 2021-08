Es ist nicht der Auftritt von Armin Laschet, Olaf Scholz oder Annalena Baerbock, der den Menschen im Ahrtal Mut macht. Es ist der Auftritt von Menschen wie Michael Swiers, Baggerfahrer aus Niederkassel. In den Tagen nach der Flut in Rheinland-Pfalz sitzt er in seinem kleinen Bagger und schaufelt Schlamm von den Gräbern des Friedhofs in Dernau, einem kleinen Ort an der Ahr. Seit sechs Stunden

...