Überraschend und klug

Dass er sich dieser Tage erklären würde, war klar – und doch hat Bürgermeister Michael Kessler wohl alle überrascht: die Gemeinderäte am Ende der nicht-öffentlichen Sitzung, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am nächsten Morgen und schließlich die Bürgerinnen und Bürger, bei denen die Nachricht schnell die Runde machte. Dass der Heddesheimer Amtsinhaber 2022 auf eine erneute Kandidatur verzichten würde, darauf hätte kaum jemand gewettet. Kein Wunder. Zeichen der Amtsmüdigkeit sind bei Kessler weder erkennbar noch vorstellbar. Erstens ist er Vollprofi. Zweitens ist das Heddesheim von heute sein Lebenswerk.

Man ahnt, wie schwer ihm die Entscheidung gefallen sein muss. Wie groß die Versuchung, nach 24 Jahren noch acht draufzusetzen, um angestoßene Projekte zu vollenden. Mit einer vierten Amtszeit – nach dann 32 Jahren – wäre Kessler gleichgezogen mit Peter Riehl, dem Schriesheimer Alt-Bürgermeister, in dessen Rathaus er einst seine erfolgreiche Verwaltungslaufbahn begann. Sein Vater Fritz Kessler starb zu früh, um diese lange Amtszeit zur erreichen: Er war 26 Jahre Rathauschef in Heddesheim, prägte damit aber ebenfalls eine Ära.

Wahrscheinlich hätte Michael Kessler auch seine vierte Wahl gewonnen. Er mag nicht bei allen Bürgern beliebt sein. Die meisten dürften indes anerkennen, dass er Heddesheim in vielen Bereichen vorangebracht und weiterentwickelt hat. Und dass ihn dies auch in Zukunft antreiben würde. Das garantiert am Ende zwar noch keine Mehrheit, ist aber ein Riesenvorsprung im Wahlkampf. Und potenziell abschreckend für all jene, die sich das verantwortungsvolle Amt ebenfalls zutrauen – und zumuten möchten. Hätte sich da überhaupt jemand aus der Deckung gewagt?

Jetzt hingegen werden die Karten neu gemischt und die nächsten Monate spannend wie lange nicht. Bürgermeister Kessler ist zu wünschen, dass er nicht heute und nicht später mit seinem Entschluss hadert, sondern gelassen auf das Erreichte blickt. Abgewählt werden kann er nicht mehr. Auch die wohl schwerste Entscheidung seiner Laufbahn hat er nicht aus der Hand gegeben. Das ist typisch Kessler. Und klug.

