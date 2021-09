Überfällige Reformen

Ob 30 Werte oder jetzt 40: Der Deutsche Aktienindex Dax bleibt auch nach der Aufstockung im Vergleich zu den Indizes anderer großer Börsen mit 100 und mehr Werten ein Zwerg – und bildet nur einen Teil des hiesigen Geschehens am Aktienmarkt ab. Wichtiger als der Zugang von zehn neuen Papieren renommierter Firmen sind die Reformen und strengeren Regeln.

Vor allem aus einem Grund: Ein Fall Wirecard, verbunden mit einem massiven Imageschaden und Vertrauensverlust, darf sich nicht wiederholen. Vor allem in einem Land, in dem die Aktienkultur noch immer ein zartes Pflänzchen ist – auch, wenn im vergangenen Jahr mehr Bundesbürger den Weg an die Börse gefunden haben. Viel zu lange haben die Börsenoberen und die Aufsicht die Dinge schleifen lassen. Was auch dazu geführt hat, dass viele Kleinanleger durch Wirecard viel Geld, wenn nicht alles verloren haben. Der Skandal um den bayrischen Zahlungsdienstleister hat viele abgehalten, an Aktien zu denken. Nach dem Motto: An der Börse sind eh nur Zocker unterwegs, denen niemand richtig auf die Finger schaut. Zumal die Aktie von Wirecard erst drei Monate nach der Pleite aus dem Dax entfernt werden konnte. Künftig fliegt eine Skandalfirma sofort raus. Das ist eine der neuen Vorgaben, die längst überfällig ist.

Man darf gerne über weitere Reformen nachdenken – auch im Sinne einer gesunden Aktienkultur. Sie ist wichtig für die Volkswirtschaft, für die Finanzierung solider Unternehmen und auch für die private Altersvorsorge.