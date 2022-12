Turbo angeschaltet

Es ist kalt in Deutschland und die Geschwindigkeit, mit der bei diesen Temperaturen die Gasvorräte schwinden, macht noch zusätzlich frösteln. Die befürchtete Gasmangellage ist immer noch weit weg – aber doch ein Stückchen näher als noch vor einigen Tagen. Gute Nachrichten in Sachen Energieversorgung kann das Land also gut gebrauchen. Und dass schon nächste Woche die erste Lieferung Flüssigerdgas umgewandelt und ins deutsche Netz eingespeist wird, ist ohne Frage eine gute Nachricht.

Auch das Tempo, mit dem das schwimmende Terminal in Wilhelmshaven und die Beine gestellt wurde, ist bemerkenswert. Die Öffentlichkeit, die einschlägige Flughafen- oder Bahnhofsprojekte in Erinnerung hat, reibt sich erstaunt die Augen, was auf einmal möglich ist, wenn ausreichend Druck da ist.

Ja, es gibt Abstriche beim Umweltschutz, die wiegen schwer. Wie gravierend die Folgen für das Leben unter Wasser sein werden, zum Beispiel für die Schweinswale in der Nordsee, lässt sich noch nicht absehen. Doch selbst mit dieser Einschränkung bleibt es unter dem Strich eine gute Sache, dass Deutschland einen weiteren Weg geschaffen hat, über den jetzt Gas ins Land kommen kann. Genauso wichtig wie die kurzfristige Versorgungssicherheit ist aber die langfristige Perspektive hin zu einer klimaneutralen Energieversorgung. Und da löst das eifrige LNG-Engagement der Ampel-Koalition kein so wohliges Gefühl aus.

Es ist ein bisschen, als wäre die Bundesregierung hungrig in den Supermarkt gegangen: Eingekauft wurde offenbar praktisch alles, was man kriegen konnte, und die Frage, wie viel eigentlich nötig ist, um den Hunger zu stillen, stand hintenan. Aktuell ist die Bundesrepublik auf dem Weg, Kapazität für mehr LNG-Importe zu schaffen als je Gas aus Russland kam, und das in einer Situation, wo die Verbrauchskurve eigentlich dringend nach unten gehen muss.

Nicht alles, was jetzt geplant wird, muss am Ende tatsächlich entstehen, und dass jedes Terminal seine Kapazität voll ausschöpft, ist auch nicht zwingend. Bestenfalls gibt die Bundesregierung jetzt also viele Milliarden aus, um Infrastruktur zu schaffen, die am Ende nicht genutzt wird. Schlimmstenfalls wird diese, wenn sie einmal da ist, aber dennoch vollständig genutzt – und vernichtet dann jede Chance, die deutschen Klimaziele doch noch zu erreichen. Und dass man die Terminals ohne größere Umbauten auch für Wasserstoff oder seine Derivate einsetzen könne, ist eher ein frommer Wunsch als ein belastbarer Plan. Darauf zu hoffen, dass es schon gut gehen wird, reicht nicht aus. Diese Erfahrung haben Klimaschützerinnen und -schützer oft genug gemacht, und auch in Habecks Haus sitzen einige, die das sehr genau wissen müssten. Der Bundeswirtschaftsminister und seine Leute müssen deshalb jetzt beweisen, dass sie vor lauter Bemühen um die Versorgungssicherheit nicht den Klimaschutz aus den Augen verloren haben. Der Ausbau der Erneuerbaren und der Infrastruktur muss jetzt mit mindestens ebenso viel Geschwindigkeit kommen wie bei den LNG-Terminals, damit die klimafreundlichen Alternativen das Gas so schnell wie möglich überflüssig machen.

Ob Robert Habeck am Ende seiner Amtszeit nicht nur als Wirtschafts-, sondern auch als Klimaschutzminister gute Nachrichten haben wird, wird sich messen lassen: In Tonnen Treibhausgasen, die eingespart wurden – oder eben auch nicht.