Wer mit Mitte 20 schon einen zweistelligen Millionenbetrag auf sein Konto gescheffelt hat, ist vielleicht nicht der glaubwürdigste Kronzeuge gegen das kranke System, das einen selbst reich gemacht hat. Dennoch ließen die Aussagen von Joshua Kimmich und Leon Goretzka nach dem 2:0 im Länderspiel gegen Peru aufhorchen. „Am Ende des Tages ist so das Geschäft – wenig Liebe, wenig Herz“, sagte Kimmich über die ruppige Entlassung seines bisherigen Bayern-Trainers Julian Nagelsmann. Von einem „Schock“ sprach Goretzka.

Zum einen war das als deutliche Kritik an den Mechanismen des modernen Fußball-Business im Allgemeinen zu verstehen. Ein von Geld geflutetes Geschäft, das sich völlig von der Realität entkoppelt hat. Das in zig Beispielen der Gier und der Scheinheiligkeit überführt worden ist. Wie auch beim Beispiel Nagelsmann, der in München eine neue Ära begründen sollte und dann ruckartig vom Hof gejagt wurde, weil sein Nachfolger Thomas Tuchel sonst womöglich woanders unterschrieben hätte.

Vor allem Kimmichs Aussage geht jedoch auch deutlich an die Adresse des eigenen Vorstands. Die Versuche von Oliver Kahn und vor allem Hasan Salihamidzic, Nagelsmanns Rauswurf zu begründen, wirkten rhetorisch unbeholfen und inhaltlich dünn. Trainer beurlaubt haben sie beim FC Bayern München auch schon früher, wenn es nicht (mehr) gepasst hat. Otto Rehhagel, Jürgen Klinsmann, Carlo Ancelotti oder Niko Kovac können davon erzählen.

Aber aus der Causa Nagelsmann spricht eine Kühle und Herzlosigkeit, die mit der alten Bayern-Familie, deren Fortbestand Uli Hoeneß immer verteidigt hat, nichts mehr zu tun haben. Und für diesen dem unappetitlichen Zeitgeist angepassten Wertekodex stehen nun Kahn und Salihamidzic, die Männer hinter der Nagelsmann-Demission. Dann bitte künftig nicht mehr mit dem moralischen Zeigefinger auf Manchester City und Paris Saint-Germain zeigen!

Projektarbeiter Tuchel

Thomas Tuchel scheint genau der richtige Trainer für den Ansatz, den alten Ballast als familiärer Weltverein abzuwerfen. Der Schwabe ist ein überragender Fußballlehrer – vielleicht der Beste, den wir in diesem Land haben. Aber er ist eben auch ein Projektarbeiter, der bei seinen Vereinen immer für sein Fachwissen geachtet und respektiert, aber nie geliebt wurde.

Beim FSV Mainz 05, der ersten Profistation seiner Karriere, ging Tuchel unter unschönen Nebengeräuschen, in Dortmund war am Ende selbst das normale Arbeitsverhältnis mit Vorstandschef Hans-Joachim Watzke zerstört. In diesen Tagen wird auch gerne daran erinnert, wie Hoeneß im Frühjahr 2018 sein ganzes Gewicht einbrachte, damit Tuchel nicht Bayern-Trainer wird.

Für seine Nachfolger Kahn und Salihamidzic war Tuchel indes der Traumkandidat. Und der professionelle Auftritt des Coachs (im Gegensatz zu seinen beiden Vorgesetzten) bei seiner Vorstellung am Samstag lässt zumindest die Prognose zu, dass die neue Verbindung eine überaus erfolgreiche werden könnte.