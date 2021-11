Irgendwann in der kommenden Woche wird es für Pendler und Reisende in Bahnen und Bussen noch etwas komplizierter. Dann tritt im Nah- und Fernverkehr die 3G-Regel in Kraft. Über den Nutzen der Verschärfung lässt sich trefflich streiten. Sie ist eher ein Ausdruck der späten Reaktion auf die Entwicklung der Pandemie als eine Wunderwaffe gegen die sich ausbreitende Infektionswelle.

Zunächst einmal vermittelt die Regelung den Fahrgästen eine trügerische Sicherheit. Die Botschaft: Wenn alle Mitfahrerinnen und Mitfahrer geimpft, genesen oder getestet worden sind, kann ja nichts mehr passieren. Dabei nehmen die Impfdurchbrüche zu und viele Infizierte bemerken gar nicht, dass sie selbst zu einem Ansteckungsherd werden. Daher ist 3G im Verkehr zur Eindämmung der Pandemie nicht sonderlich gut geeignet.

Für die Verkehrsbetriebe wird die Verschärfung dagegen zum wirtschaftlichen Risiko. Es droht ein neuerlicher Rückgang der Fahrgastzahlen. Dabei hat sich die Lage gerade erst normalisiert, und Studien sehen in Bussen und Bahnen kein erhöhtes Infektionsrisiko. Dazu kommt der gravierendste Mangel der Vorschrift. Sie muss kontrolliert werden, wenn sie ernst genommen werden will. Den Beschäftigten bei den Verkehrsunternehmen ist das kaum zuzumuten, denn es drohen mehr gewalttätige Übergriffe auf das Kontrollpersonal.

Positiv ist nur einer der möglichen Effekte. Der Druck auf Ungeimpfte, die auf den Nahverkehr angewiesen sind, steigt enorm. Viele werden sich vermutlich zur Impfung anmelden, weil sie sonst nicht mehr ohne großen Testaufwand mobil bleiben können. Im Sinne des Infektionsschutzes ist das wünschenswert, im Sinne einer auf das Gemeinwohl ausgerichteten Gesellschaft ein trauriges Eingeständnis des Versagens. Das ist nicht nur die Schuld der Politiker „da oben“. Gefragt ist jeder, ob ein anderer Umgang miteinander nicht mehr zu einer höheren Impfquote beitragen könnte.

