Trotz allem lehrreich

Was wäre wenn? Diese Frage wird sich Handball-Bundestrainer Alfred Gislason in den vergangenen Tagen vielleicht doch einmal gestellt haben. Man könnte es verstehen. Denn was wäre bei dieser Europameisterschaft für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) wohl möglich gewesen, wenn sich das Corona-Virus nicht wie ein Flächenbrand in der Mannschaft ausgebreitet hätte? Eine seriöse Antwort darauf kann es nicht geben. Wer die als Weltklasse-Kollektiv agierenden Spanier und die individuell überragend besetzten Norweger hat spielen sehen, muss aber einräumen: Selbst wenn sich niemand bei den Deutschen infiziert hätte, wäre es sehr schwer gegen diese Nationen und entsprechend mit dem Halbfinale geworden. Kurzum: Die Weltspitze ist für diese umformierte und verjüngte DHB-Auswahl selbst in Bestbesetzung noch ein gutes Stück weg.

Gesamtbewertung unmöglich

Allerdings war völlig unabhängig von Corona der Einzug in die K.o.-Runde auch nicht das erklärte Ziel der deutschen Mannschaft, deren Turnier-Leistung man unter diesen Umständen ohnehin nicht in der Gesamtheit bewerten kann. Es ging mit Blick auf die Heim-EM 2024 aber um Entwicklung und Erkenntnisse. Und beides hat es trotz der vielen Ausfälle zumindest punktuell gegeben. In beide Richtungen.

Der seit seinem Amtsantritt im März 2020 vom Corona-Pech verfolgte Bundestrainer Gislason meint es wirklich ernst mit dem Neuaufbau, nachdem ihm für die WM 2021 viele Leistungsträger abgesagt hatten und er bei den Olympischen Spielen mit den Nachwehen einer sehr langen Bundesligasaison leben musste. Diesmal legte das Virus sein Team lahm, doch in Bratislava wurde deutlich, dass die Mannschaft dem Isländer folgt. Eine Grundvoraussetzung, um erfolgreich zu sein. Der 21-jährige Julian Köster zeigte zudem, dass er dieses Team in den nächsten Jahren verstärken und bereichern kann. Till Klimpke sorgte bis zu seinem Corona-Ausfall für ein Ausrufezeichen auf der Torwart-Position, die in der Vergangenheit durchaus eine Schwäche war. Diese EM erbrachte aber auch erneut den Beweis, dass diesem Team ein Spielmacher von internationalem Format fehlt.

2024 muss Gislason liefern

Bei Philipp Weber zeigte sich insbesondere in den Duellen mit den Topnationen, warum er in Magdeburg keine Stammkraft ist und weshalb er dort zumeist auf der Halbposition zum Einsatz kommt. Vielleicht kann der diesmal fehlende Juri Knorr das Problem lösen. Das Potenzial hat er, bei den Rhein-Neckar Löwen deutete er es aber in den vergangenen Monaten nur ganz selten an.

Die Suche nach der Königslösung auf der Mitte wird die größte Aufgabe für Gislason in den nächsten Monaten sein. Der eine große Star ist indes nicht in Sicht. Vorerst muss es weiterhin das Gesamtpaket lösen. Mit großer Wahrscheinlichkeit auch bei der Heim-EM 2024. In zwei Jahren dürfte sich (hoffentlich) das Thema Corona erledigt haben. Bis dahin hat Gislason Zeit. Und spätestens dann muss auch er liefern.