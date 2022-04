Sehen wir uns auf dem Maimarkt? Mein Friseur hat diese Frage gar nicht verstanden. „Ist doch Bürgerpflicht!“, reagierte er fast ein bisschen entrüstet, dass man so etwas fragt. Und in der Tat: Auf den Maimarkt gingen schon Oma und Uroma, man selbst wurde im Kinderwagen darüber geschoben, kam mit der Schulklasse und dann immer und immer wieder – weil es sich in Mannheim so gehört, weil es

...