  Thomas Bach sollte klare Kante zeigen

Geplant war ein großes Treffen an einem symbolträchtigen Ort. Doch die Corona-Pandemie hat auch den Kongress des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) samt Wiederwahl von Thomas Bach als Präsidenten fest im Griff. Statt in der Nähe des historischen Olympias lief alles als Videokonferenz. Doch egal ob vor Ort oder virtuell – klar war, kritische Worte würde es keine geben. Nicht nur, weil es keinen Gegenkandidaten gab. Vielmehr hat es der 67-Jährige seit seinem Amtsantritt 2013 verstanden, Posten nach und nach mit Getreuen zu besetzen. So gratulierten sich die Sportfunktionäre dann gegenseitig zu einem großartigen Job.

Von außen kommt Kritik, dass der Jurist Olympia zu einer Gelddruckmaschine gemacht habe. Stimmt. Die TV-Rechte spülen mittlerweile drei Milliarden Dollar in die Kassen. Was viele vergessen, das IOC gibt die Einnahmen nahezu komplett an die Mitgliedsverbände in den 206 Nationen weiter. Diese Geldströme schärfer zu kontrollieren, wäre dringend geboten. Der Kampf gegen Korruption, Bestechlichkeit, unfaires Verhalten – heute oft mit Good Governance oder Complience umschrieben – ist einer der Punkte, denen sich Bach weiter verschreiben muss.

Vertrauen zurückgewinnen

Viele haben dem Rechtsanwalt aus Tauberbischofsheim nicht vergessen, dass er in der Doping-Dauer-Affäre Russland lange Zeit keine gute Figur abgegeben hat. Er zauderte vor Rio 2016. Während bei den Paralympics keine russischen Athleten starten durften, konnte sich das IOC nicht zu diesem Schritt durchringen. Stattdessen hat die jüngste Sperre gezeigt, dass Wladimir Putin und seine Getreuen immer noch nicht verstanden haben, dass Doping Betrug ist und mit Menschenleben spielt.

In seiner Rede verwies Florett-Olympiasieger Bach immer wieder auf die von ihm initiierte Agenda 2020, die er nun fortschreiben will. Dazu gehört, weiter verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen, wenn es beispielsweise um Umweltschutz und Nachhaltigkeit geht. Bach war klug genug zu erkennen, dass der Gigantismus Olympia – zumindest in demokratischen Staaten – Ansehen gekostet hat. Dass das neue Vergabeverfahren verbessert werden muss, hat sich gerade am Beispiel Rhein-Ruhr 2032 gezeigt. Richtig transparent lief da auch nicht alles ab.

Mitentscheidend für das Ansehen des IOC und die Bewertung von Bachs Arbeit werden die nächsten beiden Spiele sein: Tokio 2020 und die Winterspiele in Peking 2022. Dass er sich trotz Pandemie so lange gegen eine Verschiebung gesträubt hat, war für viele eine Bestätigung, dass nicht das Wohl der Athleten an erster Stelle stand. Und was China angeht: Bachs Vorgänger Jacques Rogge wurde von den Machthabern 2008 regelrecht vorgeführt, als es um Menschenrechte und Demokratie ging. Jetzt passt es schlecht zusammen, sich für Flüchtlinge einzusetzen und über die Verfolgung der Uiguren hinwegzusehen.

Bach weiß um die politische Dimension des Sports. Er selbst schmückt sich – wie 2018 mit dem gemeinsamen koreanischen Eishockeyteam – mit solchen Bildern. Klar ist, der IOC-Präsident wird es nie allen recht machen können. Ihm bleiben vier Jahre, um zu beweisen, dass es ihm um die Athleten und nicht um seine Profilierung geht. Er sollte klare Kante zeigen, zumal die Satzung eine Wiederwahl ausschließt.