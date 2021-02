Das ist schon enttäuschend: Bundeskanzlerin Angela Merkel und die anderen EU-Regierungschefs haben es wieder nicht hinbekommen, wenigstens etwas Planbarkeit für Reisen in Europa zu schaffen. Können wir nun problemlos in den Sommerurlaub im Ausland, wenn sich die Lage bessert? Und wenn, wie versprochen, bis zu den großen Ferien 40 bis 50 Millionen Bürger allein in Deutschland geimpft sind?

AdUnit urban-intext1

Auch nach den Beratungen beim EU-Gipfel gilt: Nichts Genaues weiß man nicht. Eine schwache Leistung, gerade angesichts der verbreiteten Corona-Müdigkeit in Europa. In diesen Lockdown-Wochen bräuchten viele Menschen dringend eine Perspektive – nicht nur als Lichtblick auf den Tapetenwechsel im Sommer. Schon kurzfristiger warten viele Pendler und Geschäftsreisende darauf, dass ihnen ein Impfpass unkomplizierte Mobilität ermöglicht.

Aber die Regierungschefs scheuten weiter eine verbindliche Ansage, ob der geplante Impfpass mehr als nur ein medizinisches Dokument werden soll. Dabei kann es doch nur eine Antwort geben: Ja, wer gegen Corona geimpft ist, wird mit diesem Pass spätestens im Sommer problemlos in Europa reisen können, ohne lange Kontrollen, Quarantäne und Testvorschriften. Ein solcher Beschluss der Europäischen Union wäre an Bedingungen zu knüpfen: Er müsste überprüft werden, wenn sich herausstellt, dass die Corona-Spritze doch nicht vor einer Ansteckung anderer schützt. Und natürlich müssten erst noch mehr Bürger geimpft sein als bislang.

Rasche Fortschritte hat die Politik aber zugesagt – oder glaubt sie den eigenen Ankündigungen nicht mehr? Das Vertagen der Entscheidung, den Bürgern mit der Reisefreiheit eines ihrer Grundrechte zurückzugeben, ist fatal. Spätestens beim nächsten Gipfel im März muss die Europäische Union jetzt liefern. Vorher muss Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zügig ein belastbares Konzept vorlegen.

AdUnit urban-intext2

Dabei geht es nicht nur um den Impfpass. Er ist wichtig, kann aber nur Teil einer größeren Lösung sein, die auch jene umfasst, die bis zum Sommer noch nicht geimpft sind oder dies grundsätzlich ablehnen. Wer nicht gerade eine Single-Reise plant, wäre sonst auch darauf angewiesen, dass die Familie oder Freunde ebenfalls schon immunisiert sind. Das wird für Eltern mit kleinen Kindern, die vorerst keine Spritze bekommen dürfen, zum unüberwindbaren Hindernis.

Die Strategie für den Sommerurlaub ohne Diskriminierung wird deshalb umfassende, regelmäßige Corona-Tests für Nicht-Geimpfte enthalten müssen, verbunden mit einem Bündel weiterer Schutzmaßnahmen. Aber auch dafür braucht es klare Regeln. Wenn sich die Regierungen nicht schnell verständigen, wie ein verantwortungsvoller Urlaub im Sommer aussehen kann, steht Europa in der Hauptsaison ein Flickenteppich an Reiseregelungen bevor.

AdUnit urban-intext3

Die Europäische Union muss sich also ziemlich sputen, notfalls auch Stufenpläne für unterschiedliche Szenarien entwerfen. Natürlich ist nicht ausgeschlossen, dass im Sommer die vierte oder fünfte Corona-Welle mit gefährlichen Virus-Mutanten über den Kontinent rollt. Wahrscheinlich ist das aber nicht: Zumindest die Experten der Weltgesundheitsorganisation sehen angesichts weltweit sinkender Infektionszahlen bereits eine Entspannung.