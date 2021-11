Technikglaube reicht nicht

Es mutet immer wieder aufs Neue skurril an, wenn im Sport auf übersinnlichen Beistand gehofft wird. Ganz besonders zum technikverliebten PS-Zirkus der Formel 1 passt das Flehen nach himmlischer Schützenhilfe auf den ersten Blick so überhaupt nicht. Doch nach dem nächsten Sieg von Max Verstappen beim Großen Preis von Mexiko ist der Titelverteidiger anscheinend mit seinem Latein am Ende. „Wir müssen beginnen, besser zu performen und vielleicht auch auf den Renngott hoffen“, forderte Mercedes-Teamchef Toto Wolff neben der Steigerung des eigenen Personals auch auf Hilfe des Weltenlenkers.

Angesichts der Vorstellung des Gesamtführenden Verstappen in Mexiko-City ist Wolffs Ansinnen verständlich. Denn bei den Silberpfeilen läuft es schon seit geraumer Zeit nicht. Das hat nicht nur mit der Technik zu tun, sondern auch damit, dass teamintern der Haussegen schief zu hängen scheint. Unter normalen Umständen hätte Verstappen, der nach seinem verpatzten Qualifying nur als Dritter hinter Lewis Hamilton und Pole-Setter Valtteri Bottas starten durfte, es nie und nimmer schaffen können, gleich in der ersten Kurve beide Konkurrenten regelrecht zu vernaschen.

Dabei wurde der Red-Bull-Pilot auf das Großzügigste von Bottas unterstützt. Denn dem 32-Jährigen – der Mercedes nach der Saison Richtung Alfa-Romeo verlässt – ging es augenscheinlich vor allem darum, seinen Teamkollegen den Sprung an die Spitze zu verwehren. So war die Bahn frei für Verstappen, der mit einem fantastischen Bremsmanöver einmal mehr seine fahrerische Klasse unter Beweis stellte. Wolff grollte und sprach von einer „Bus-Spur“, die Bottas für den Niederländer freigehalten hätte.

Während es also bei Mercedes an mehreren Stellen knirscht, kann Verstappen sich auf die Technik und seinen „Flügelmann“ Sergio Perez verlassen. Der Mexikaner saß Hamilton mächtig im Genick und wurde für seinen historischen Podiumsplatz frenetisch von den Fans gefeiert. Vier Rennen vor Schluss spricht vieles dafür, dass Max Verstappen seinen ersten WM-Titel holt. Abschreiben sollte man den siebenfachen Weltmeister Hamilton zwar nicht, aber viele Faktoren sprechen nun mal gegen den Briten. Bleibt abzuwarten, ob und wie sich der Renngott in den Zweikampf einmischt.

