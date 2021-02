Die alten Römer schrieben üblicherweise auf Wachstafeln, die sie anschließend glätteten, um sie wieder verwenden zu können. Die daraus entstandene Redewendung „Tabula rasa“ wird heutzutage ein wenig fälschlich damit übersetzt, dass jemand im übertragenen Sinn reinen Tisch macht. Ein radikaler Neuanfang, der mit den Altlasten aufräumt – in der Hoffnung auf Besserung.

AdUnit urban-intext1

Hoffnung ist ein Wort, das im Zusammenhang mit dem FC Schalke 04 zuletzt nicht mehr vorkam. Der von seinen Fans fast religiös verehrte Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet hat neue Maßstäbe gesetzt, in welch sagenhafter Geschwindigkeit man einen Bundesliga-Club komplett vor die Wand fahren kann. All die Fehlentwicklungen, falschen Trainerentscheidungen und gesammelten absurden Geschichten rundherum aufzuzählen, würde an dieser Stelle den Rahmen sprengen.

Belassen wir es deshalb bei den Vorgängen dieser Woche. Nach einer kolportierten Spielerrevolte gegen Trainer Christian Gross legte die Mannschaft beim 1:5 in Stuttgart den nächsten Offenbarungseid ab. Es war der tiefste Tiefpunkt in einer an Tiefpunkten prall gefüllten Saison.

Am Sonntag machte Schalke deshalb „Tabula rasa“. Es flogen so viele Verantwortliche gleichzeitig raus, dass der Verein Mühe gehabt haben dürfte, bei der Übergabe der Entlassungspapiere auf der Geschäftsstelle die geltenden Corona-Beschränkungen einzuhalten: Trainer Gross, Sportvorstand Jochen Schneider, Teamkoordinator Sascha Riether, Athletik-Mann Werner Leuthard und Co-Trainer Rainer Widmayer – alle sofort weg.

AdUnit urban-intext2

Bevor der Zug ins Nirgendwo noch mehr Fahrt aufnimmt, zog der Verein die Notbremse. Mit hoher Wahrscheinlichkeit viel zu spät, um noch einmal realistische Chancen auf den Klassenerhalt in der Bundesliga zu bekommen. Wie soll diese in Trümmern liegende Mannschaft bitte sieben oder acht Siege aus noch elf verbleibenden Spielen holen? Nach zuletzt einem einzigen Erfolgserlebnis in 39 (!) Partien?

Aber vielleicht kam der drastische Einschnitt vom Sonntag noch früh genug, um die Weichen für die kommende Saison in der 2. Liga zu stellen. Das Projekt direkter Wiederaufstieg des FC Schalke 04 hat am 28. Februar 2021 begonnen. Dass ein großer Name allein aber noch lange nicht für Erfolg im Fußball-Unterhaus bürgt, hat nicht nur der Hamburger SV bitter erfahren müssen. Die chronischen Probleme beim HSV oder der Absturz des 1. FC Kaiserslautern sollten mahnende Beispiele sein.

AdUnit urban-intext3

Die hoch verschuldeten Schalker brauchen einen Trainer, der die 2. Liga kennt und im größtmöglich deprimierten Umfeld zumindest wieder ein bisschen Aufbruchstimmung entfachen kann. Die anstehenden Aufräumarbeiten am katastrophal komponierten Kader kann indes wohl nur ein Zauberer innerhalb weniger Monate erledigen.

AdUnit urban-intext4

Vielleicht sollten sich die neuen Schalker Verantwortlichen bei ihrem schweren Job an einem Satz des römischen Dichters Horaz orientieren: „Aequam memento rebus in arduis servare mentem!“ Zu Deutsch: „Bedenke stets, Dir im Unglück Gleichmut zu bewahren.“