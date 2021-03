  Stadt Mannheim sollte an Bürgertests weiter dran bleiben

Ein kostenloser Test pro Person pro Woche, der Bund zahlt. Es klang verlockend. Und: Der Plan des Gesundheitsministers Jens Spahn hätte aufgehen können – hätte es frühzeitig einen gegeben. So aber war das Ziel bekannt, der Weg dahin lag im Nebel. Durch diesen tasten sich aktuell Kommunen, Ärzte und Apotheker.

Die eigentliche Überraschung wäre deshalb gewesen, wenn am Montag tatsächlich allen Bürgerinnen und Bürgern passende Testmöglichkeiten zur Verfügung gestanden hätten. Doch der Blick nach Ludwigshafen zeigt, unmöglich ist es dennoch nicht. Am Montag starteten dort zwei Testzentren. Nach Auskunft eines Sprechers der Stadt Ludwigshafen habe man mit den Planungen bereits begonnen, als Jens Spahn seine Pläne zum ersten Mal angekündigt hatte. Vielleicht hat man dort schon geahnt, dass nicht viele Vorgaben folgen würden.

In Sachen Bürgertests ist die Stadt Mannheim noch am Anfang, so scheint es. Dass die Stadtverwaltung in Sachen Testung eigeninitiativ handeln kann, hatte sie bereits bewiesen. So stampfte sie Testmöglichkeiten für Betreuungspersonal und Lehrkräfte aus dem Boden. Einen Kraftakt, den Schulen und Kitas zu schätzen wissen. Die Stadt hat zudem das Risiko einer Ansteckung am Arbeitsplatz im Blick, wie die Gespräche mit der lokalen Wirtschaftsspitze, aber auch ihr eigenes Vorgehen als Arbeitgeber zeigen. Mannheimerinnen und Mannheimer müssen aber auch im Privaten Testmöglichkeiten erhalten. Dafür muss sich die Stadt jetzt dahinterklemmen – wie denkbar ungünstig die Voraussetzungen auch sein mögen.