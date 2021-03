  Spannung im Südwesten

Wer die Wahl hat, hat die Qual, heißt es im Volksmund. So könnte es auch den Grünen in Baden-Württemberg ergehen, die nach ihrem Wahlsieg im Eilverfahren den Partner für die nächsten fünf Jahre aussuchen müssen. Sie müssen sich zwischen einem Weiter so mit den Schwarzen und einer Ampelkoalition mit SPD und FDP entscheiden. Beide Varianten haben Vorteile, aber auch Nachteile für sie selbst. Das Schöne für die Grünen ist, dass alle drei Partner in die Regierung wollen. Besonders die CDU dürfte zu größeren Zugeständnissen bereit sein, um nicht mit der AfD in der Opposition um Aufmerksamkeit buhlen zu müssen. Die Genossen sehen die Grünen ohnehin als ihren natürlichen Partner. Und die Liberalen im Land drängen nach 15 Jahren auf die Regierungsbank.

AdUnit urban-intext1

Für die Grünen ist das eine mehr als komfortable Ausgangslage vor den Sondierungen in dieser Woche. Da geht es zuerst um die Frage, in welchem Bündnis sie mehr eigene Ziele verankern können. Aber auch bei politischen Partnerwahlen menschelt es. Für Winfried Kretschmann hätte eine Fortsetzung von Grün-Schwarz den großen Vorteil, dass er seinen Mitte-Kurs in der Wirtschafts- und Technologiepolitik weiterhin zu einem neuen Markenkern der Grünen ausbauen könnte. In der Klimapolitik müssen sowieso alle potenziellen Partner den Grünen große Zugeständnisse machen.

Politisches Neuland wäre eine grün-geführte Ampel. Ein solches Bündnis würde bundespolitische Aufmerksamkeit sichern. Aber eine Dreierkoalition ist schwieriger zu steuern als ein Zweierbündnis mit einer geschwächten CDU. Und die politischen Unterschiede zwischen Grünen und FDP sind in der Summe eher größer als zur CDU. Die Wähler würden Grün-Schwarz klar den Vorzug geben, da sie mehrheitlich Kretschmann weiterhin als Ministerpräsident haben wollen und Experimente ablehnen.

Zwar hat Kretschmanns Votum großes Gewicht. Aber für die Parteiführung geht es auch um die Frage, wie es ohne ihn weitergehen soll. Die Gemengelage garantiert große Spannung.