Über den Stellenwert des Supercups muss man nicht zu viele Worte verlieren. Für einen absoluten Ehrgeizling wie Julian Nagelsmann war sein erster Titel als Profi-Trainer trotzdem von einiger Bedeutung. Schließlich hat der neue Bayern-Coach mit dem Prestige-Erfolg über Borussia Dortmund nach einer holprigen Vorbereitung und dem Stotterstart in der Bundesliga erst einmal bewiesen, dass der Rekordmeister auch mit ihm zur Stelle ist, wenn es darauf ankommt – zumindest auf nationaler Ebene.

Auf Tormaschine Robert Lewandowski und Keeper Manuel Neuer ist eben Verlass. Die wichtigste Erkenntnis für den akribischen Ex-Hoffenheimer war aber zweifelsohne der Auftritt von Niklas Süle, der zeigte, dass er die Rolle als Defensiv-Stabilisator neben Dayot Upamecano doch ausfüllen kann.

Nagelsmanns Baustellen sind natürlich nicht alle von einem Tag auf den anderen verschwunden. Der Kader ist mit Blick auf die internationalen Ambitionen des Clubs immer noch recht dünn besetzt, was der Trainer bereits mehrmals angesprochen hat. Bis zum 31. August haben Clubboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic noch Zeit, um sich einig zu werden, was sie in Sachen Kaderplanung tun wollen. Es werden spannende Tage bis dahin. Schließlich soll der Supercup nicht Nagelsmanns einziger Bayern-Titel in dieser Saison bleiben.