It ain’t over till the fat lady sings“ – „Es ist nicht vorbei, bis die dicke Dame gesungen hat“, lautet ein Sprichwort. Es soll ursprünglich eine Anspielung auf den Nibelungen-Zyklus von Richard Wagner gewesen sein, bei dem das Ende durch eine Arie der (häufig von kräftigeren Sängerinnen dargestellten) Brünnhilde eingeleitet wird. Damit soll ausgedrückt werden, dass man ein Ereignis nicht zu

...