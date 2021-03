  Signal der Hoffnung

Was für ein Aufwand! Die 300 Gäste, die am Montag – nach langer Zeit des Stillstands – im Rosengarten endlich mal wieder wenigstens der Probe zu einem klassischen Konzert lauschen durften, mussten viel Zeit mitbringen. Erst auf dem Handy herumtippen, bis das mit der „Luca-App“ genannten Anwendung zur elektronischen Kontaktnachverfolgung klappt, dann allerlei Tests über sich ergehen lassen und schließlich ohne direkten Nachbarn im Saal sitzen. Das waren viele Hürden – aber gezielt eingebaut. Das soll wichtige Hinweise geben, was wie funktioniert – und was nicht.

Dem Rosengarten gebührt die Anerkennung, dass er den Mut zu diesem Test gehabt und die renommierten Partner aus Universitätsklinikum, Gesundheitsamt und Wissenschaft dafür gewonnen hat. Damit kann von Mannheim ein Signal ausgehen, dass und wie wieder Kongresse und Kultur möglich werden.

Denn klar ist doch: Wir wollen alle endlich den lähmenden Stillstand überwinden und Veranstaltungen erleben. Sie sind nicht nur für das Überleben einer ganzen Branche, sondern ebenso für den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft wichtig.

Aber ebenso klar ist: Die alten Zeiten, sprich die vor März 2020, kehren so schnell nicht zurück. In den Griff bekommt man die Corona-Pandemie erst, wenn wirklich weite Teile der Bevölkerung geimpft sind und sicher ist, dass die Impfung auch gegen die Virusmutationen wirkt. Das wird, wenn man realistisch ist, noch viele Monate dauern. So lange kann man eben nicht mehr einfach ins Museum schlendern oder spontan, kurz vor knapp, ein Konzert oder ein Event besuchen.

Die „neue Normalität“, von der schon oft die Rede war, setzt eben voraus, dass Abstands- und Hygieneregeln gelten, dass ganz viel getestet wird und dennoch auftretende Infektionen schnell ermittelt und eingegrenzt werden können. Wie es nicht funktionieren wird und wie es doch gehen könnte, welche Tests schnell in großen Massen anwendbar sind und welche nicht, dazu hat die Testveranstaltung im Rosengarten wertvolle Hinweise gegeben. Die machen Mut, dass doch bald wieder Veranstaltungen und Ausstellungen möglich wären – und sie machen auch stolz: Ein für große Personenzahlen sehr guter Test, nämlich der mit einem Lutscher-ähnlichen Stäbchen zum Kauen, ist im Mannheimer Uniklinikum entwickelt worden. Wenn der sich durchsetzt, wäre das doch eine prima Nachricht für das Image unseres Klinikums und die Pläne, Mannheim zum wichtigen Medizintechnik-Standort auszubauen.