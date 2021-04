Die Zahlen sprechen für sich: Nur jeder dritte Betrieb hat bisher auf freiwilliger Basis seinen Beschäftigten mindestens einen Corona-Test in der Woche angeboten. Ein weiteres Drittel plant das für die nächste Zeit. Das ist einfach zu wenig, wenn angesichts der anschwellenden dritten Infektionswelle gleichzeitig die Schüler zu Hause bleiben müssen und die Menschen in vielen Städten nachts nicht mehr vor die Tür dürfen. Wieder einmal hat die Wirtschaft gedacht, sie käme mit einer Selbstverpflichtung aus der Verantwortung. Die Unternehmen haben ihr Testversprechen nicht eingelöst und sind deshalb selbst schuld an der Pflicht. Ohne Zwang lassen auch Unternehmer die Zügel schleifen und kapitulieren schnell vor Hürden in der Beschaffung.

Die Schnelltests sind sicherlich kein Allheilmittel gegen die Pandemie. Aber sie helfen bei der Entdeckung von Ansteckungen. Mit dramatischem Oberton beklagen Wirtschaftsführer, der Staat stelle mit der Pflicht den Unternehmen ein generelles Misstrauensvotum aus. Das ist ebenso heiße Luft wie manche Kostenrechnung. 15 Milliarden veranschlagt der Mittelstandsverband dafür und kündigt krawallig eine Klage gegen den Staat an. Die maßlose Kritik verhöhnt die Branchen, die schon seit Monaten geschlossen sind.

Zu kurz gesprungen ist aber auch die Bundesregierung. Wenn selbst Vierjährigen vor dem Kita-Besuch Coronatests abverlangt werden, sollte man das auch Arbeitnehmern nicht ersparen.