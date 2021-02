  Schwierige Navigation

So ernüchternd der Vergleich einer öffentlichen Verwaltung mit einem privaten Unternehmen auch ausfallen mag, so sehr hinkt dieser Vergleich dann auch. Dennoch ist die Kritik von Parlamentspolitikern wie Stefanie Teufel (FDP) oder Fritz Götz (SPD) an einem Verwaltungshandeln, das beschlossene Investitionen nicht umsetzt, natürlich berechtigt. Denn zum einen handelt sich eine Verwaltung damit das Problem ein, dass sie Entscheidungen des höchsten Beschlussorgans einer Kommune nicht umsetzt. Und zum anderen verfängt sie sich in einem Investitionsstau, der ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch schwer aufzulösen sein wird. Drittens riskiert sie, dass wachsende Defizite durch haushaltspolitische Verordnungen von Kommunalaufsicht oder Landesregierung die eigentlich für Investitionen vorgesehenen Summen schleichend abschmelzen. Damit droht die kommunale Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit vollends zu erlahmen.

AdUnit urban-intext1

Stefan Nickels (Grüne) Kritik an den wachsenden Personalausgaben in der Stadtverwaltung berührt insofern einen wunden Punkt, als der Versuch, der Verwaltung als Arbeitgeber durch Gehälteranpassungen ein etwas attraktiveres Aussehen zu geben, offenbar nicht die gewünschten Folgen zeitigt. Qualifizierte und bewährte Mitarbeiter haben das Lampertheimer Stadthaus in den vergangenen Jahren verlassen. Davon ist mit dem Bau-Fachbereich gerade jenes Ressort betroffen, das investive Ausgaben in hohem Maße zu verantworten hat. Jüngste Baustelle ist nun die Führungsetage der städtischen Gesellschaften, über die ebenso investive Maßnahmen realisiert werden. Alles zusammengenommen, scheint die Lampertheimer Verwaltung durch einen Morast von nicht umsetzbaren Beschlüssen zu navigieren, was sich dann gelegentlich in übereilten Befreiungsreflexen äußert, wie am Beispiel des Kita-Neubaus in der Siedlerstraße oder am Vorhaben eines Immobilieninvestors in der Poststraße zu sehen. All dies ruft nach einem entschlossenen Projektmanagement und wirft zugleich die Frage auf: Wer kann das in dieser Verwaltung überhaupt leisten?