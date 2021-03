Es gab mal eine Zeit, da war der Job als Fußball-Nationaltrainer die allerhöchste Form der Anerkennung. Auch in Deutschland. Doch genauso wie das Spiel an sich haben sich in den vergangenen Jahren die Prioritäten und Beliebtheiten gewaltig verändert. Seitdem das Bosman-Urteil die Transferwelt nachhaltig auf den Kopf gestellt hat, die einst geltenden Ausländerbeschränkungen weggefallen sind und

...