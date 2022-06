Wirtschaftsminister Robert Habeck ist derzeit der beliebteste Politiker in Deutschland. Das liegt auch am Pragmatismus, den er an den Tag legt. Selbst beim politischen Gegner kommt es an, dass ausgerechnet ein Grüner Flüssiggas in Katar einkauft und auch noch mehr Kohlestrom nutzen will, damit die Gasspeicher bis zum Winter voll sind. Habeck spricht unangenehme Wahrheiten aus – „Gas ist von nun an ein knappes Gut“ – und beweist damit, wie illusionslos er seinen Job ausfüllt.

Allerdings erweckt der Wirtschaftsminister auch den Eindruck, dass Deutschland trotz eines kleinen Umwegs natürlich weiter auf dem Klimapfad bleibt. Dabei ist die Frage schon erlaubt: Liegt es nur am Krieg in der Ukraine, weshalb die Zweifel wachsen, ob Deutschland wirklich schon 2045 klimaneutral wird? 23 Jahre können nämlich verflucht kurz sein, wenn man sich vor Augen führt, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien längst ins Stocken geraten ist – also schon vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Natürlich ist der Verband für Energiehandel Südwest-Mitte eine Lobby-Organisation, aber ist deshalb seine Aussage automatisch Propaganda, dass auch eine moderne Öl-Hybrid-Heizung einen Beitrag zur Energiewende leisten kann? Und jeder muss doch wissen: Auf Deutschlands Straßen werden noch sehr lange viele Autos ohne Elektroantrieb fahren.

Eine wichtige Voraussetzung für eine realistische Energiewende wäre jedenfalls der konsequente Umstieg von der Straße auf die Schiene. Der miserable Zustand des Nah- und Fernverkehrs ist aber nicht nur eines modernen Dienstleistungsstaats unwürdig, er blockiert die Klimawende. Und dass der Ausbau der erneuerbaren Energien nur noch im Zeitlupentempo verläuft, haben auch Habecks Parteifreunde mitzuverantworten. Man muss sich ja nur mal das grüne Muster-Land Baden-Württemberg anschauen. Dort regiert die Ökopartei seit 2011. Zugegeben, der Wind ist dort nicht so stark wie im Norden der Republik, und die Sonne scheint in den Schwarzwaldtälern auch nicht so oft. Dennoch passiert viel zu wenig. Ausreden lassen sich immer finden: Wenn sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann zum Beispiel über die Bürokratie beklagt, hört sich das an, wie wenn ein Oppositionspolitiker die Landesregierung kritisiert. Viele Bürger verhalten sich ähnlich schizophren. Sie wollen natürlich sauberen Strom aus der Steckdose, lehnen aber ein Windrad in ihrem Ort ab. Auch deshalb heizen wir im Winter wieder mit mehr Kohle.