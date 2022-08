Das Bewässern der Stadtbäume ist eine Gratwanderung von höchster Brisanz. Zwar werden „nur“ die Neuanpflanzungen und die jüngeren Bäume begossen. Aber allein für sie verbraucht der Betriebshof Zehntausende von Litern Wasser in der Woche. Und das ausgerechnet in einer Zeit, in der das Grundwasser dringend geschont werden muss. Hitze und Trockenheit seit Wochen und für weitere Wochen. Der

...