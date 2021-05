Erasmus ist tatsächlich eine europäische Erfolgsgeschichte. In den fast 34 Jahren seit der Gründung des Programms haben Generationen von Schülern und Studierenden mit Hilfe der EU eine Zeit im Ausland verbringen können. Und auch wenn das Projekt stetig gewachsen ist, so hat es doch lange – sogar zu lange – gedauert, bis ein gravierender Schwachpunkt beseitigt werden konnte. Denn die Zuschüsse, die die jungen Leute aus der europäischen Kasse bekommen, decken keineswegs alle Kosten. Sie blieben stets darauf angewiesen, dass sie entweder von zu Hause oder durch Eigenleistung auch den Rest finanzieren konnten.

AdUnit urban-intext1

Dabei fielen nicht selten jene durch das Raster, die mit einem Handicap leben müssen oder eben keine Chance hatten, vom Elternhaus zusätzliche Gelder zu bekommen. Nun soll das anders werden. Erasmus+ anno 2021 setzt neue Schwerpunkte: Finanzielle Hilfen für diesen Personenkreis gehören dazu. Und wer dann noch seine Reise so plant, dass er nur mit nachhaltigen Verkehrsmitteln unterwegs ist, darf auf zusätzliches Geld hoffen. So ist Erasmus+ zu einer Säule der Integration zwischen den Mitgliedstaaten geworden, weil die jungen Menschen eben nicht nur ihren studentischen Horizont erweitern, sondern auch Freundschaften schließen können, die Europa zu ihrem Lebensraum machen. Es gibt nicht viele EU-Projekte, die in vergleichbarer Weise auf einen europäischen Mehrwert verweisen können. Und da man sich schon vor Jahren von einem reinen akademischen Austauschprogramm hin zu einem Dienst entwickelt hat, der auch Azubis die Fortsetzung ihrer Ausbildung in einem der 33 Programmländer ermöglicht, hat Erasmus+ das Image einer reinen Elite-Förderung abgelegt. Aber jetzt muss auch alles dafür getan werden, dass das weit geöffnete Programm auch eine genauso breite Zielgruppe anspricht. In einer weiteren Ausbaustufe will Brüssel es nun auch Erwachsenen im Rahmen ihrer beruflichen Fortbildung ermöglichen, Auslandserfahrung zu machen – und 18-Jährige mit einem Interrail-Ticket quer durch Europa reisen zu lassen. Dass die Gelder dafür nahezu verdoppelt wurden, ist eine gute Investition in die Zukunft der EU.