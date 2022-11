Es hört nicht auf, das sinnlose Sterben in amerikanischen Schulen, Nachtclubs, Kirchen und Einkaufszentren. Das mächtigste Land der Erde bringt sich buchstäblich Tag für Tag um. Etwa 40 000 Schusswaffentote pro Jahr, das ist der erschreckende Standard in den USA. Aber auch der Massenmord in einem Supermarkt im Bundesstaat Virginia wird aller Erfahrung nach am heutigen „Thanksgiving-Feiertag“ nicht zu einem radikalen Umdenken führen.

Die einzig sinnvolle Richtung wäre: Schusswaffen, Ausdruck eines historisch verqueren Verständnisses von unveräußerlicher Freiheitsliebe, müssen endlich gesetzlich massiv reguliert und eingedämmt werden. Kein anderes Land der Erde fügt sich sehenden Auges konstant solche Wunden zu. Aber alle Versuche, das Land langfristig aus der Apathie zu reißen und mehr zu tun als nur kosmetische Spiegelstriche an den unter dem Strich fahrlässig laxen Waffengesetzen, waren bisher zum Scheitern verurteilt.

Eine mächtige Minderheit stellt sich bei dem Thema hartnäckig quer. Die Pro-Waffen-Lobby präsentiert sich als finanziell blendend gepolsterte, gut geölte Maschine, die in erster Linie massive wirtschaftliche Interessen vertritt. Viele Politiker lassen sich damit einfangen.

Nicht einmal aus der Geschichte ist man bereit zu lernen. Das von 1994 bis 2004 gültige Verbot von kinderleicht zu bedienenden Schnellfeuergewehren vom Typ AR-15 hatte eindeutig positive Wirkung gezeigt. Heute würde dazu die notwendige Mehrheit im Kongress nicht mehr zustande kommen. Dass die gleichen Leute, die sich einer rationalen Lösung des Waffengewalt-Elends verweigern, entschieden mehr Energie darauf verwenden, Frauen in existenziellen Situationen daran zu hindern, über ihren eigenen Körper zu entscheiden, macht sprachlos und zornig.

Allein, die aus Waffenproduzenten, Waffen-Fans, der Waffen-Lobby NRA und ihnen gefügigen Volksvertretern bestehende Gruppe kann sich auf Rückendeckung der wichtigsten Rechtsinstanz berufen. Erst im Sommer stärkte der Supreme Court in Washington das Tragen von Schusswaffen als in der Verfassung herausragend installiertes Grundrecht.

25 von 50 Bundesstaaten erlauben das Tragen von Pistolen auf der Straße ohne jede bürokratische Erlaubnis. Beim Kauf von Alkohol werden Erwachsene jederzeit um die Vorlage ihres Führerscheins gebeten, der das Alter ausweist. In 30 Bundesstaaten gelten zudem „Stand Your Ground“-Gesetze. Sie erlauben es, gegenüber einem Angreifer tödliche Gewalt anzuwenden; auch dann, wenn man zurückweichen könnte, um die Lage zu entspannen. All dies wird auf den zweiten Zusatzartikel zur Verfassung zurückgeführt. Ein über 200 Jahre alter Popanz. In Amerika steht die Freiheit, Waffen tragen zu dürfen, über dem Recht auf Leben.

Darum wird der Besuch von Schulen, Kirchen, Kaufhäusern, Tanzclubs, kurzum der Aufenthalt im gesamten öffentlichen Raum, immer mehr zu einem russischen Roulette. Wer zur falschen Zeit am falschen Ort ist, wie es jetzt unter anderem Late-Night-Shoppern bei Walmart in Chesapeake widerfahren ist, die noch den letzten Truthahn für Thanksgiving erwischen wollten, kommt nicht mehr nach Hause.

Die Waffenlobby hält dem dreist ihr Mantra entgegen: „Einen bösen Mann mit einer Waffe stoppt nur ein guter Mann mit einer Waffe.“ Was für ein Zynismus. Beim Schulmassaker in Uvalde (Texas) standen sich im Mai Dutzende bewaffnete Polizisten mehr als eine Stunde vor dem unversperrten Klassenraum nichtstuend die Beine in den Bauch – während drinnen 19 Kinder und zwei Lehrerinnen starben.