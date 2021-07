Richtig bauen

Der Schutz von Menschen vor der Flut beginnt auf dem Dach. Wir kennen vor allem Ziegeldächer. Doch diese Bauweise ist riskant. Wasser rinnt einfach runter, Richtung Straße, Keller und Kanalisation. Ist ein Dach dagegen bewachsen mit Pflanzen oder Moos, wird das Haus zum Wassertank. Solche Architektur speichert große Mengen Niederschlag. Platzt Starkregen hinab, saugt das Dach Wassermassen auf. Und sind die Tage extrem heiß, gibt ein begrüntes Dach Kälte ab. Sogar als Luftfilter funktioniert ein grünes Dach.

Wie schnell und wuchtig Häuser von Flutwellen zerstört werden, musste Deutschland dieser Tage schmerzlich im Westen und Süden erleben. Wer dagegen richtig baut, schützt Menschenleben. Zu stark prägt noch immer Beton deutsche Städte. Zu sehr versiegeln wir Boden mit Asphalt. Straßen, Wege, Plätze – all das wird in Notlagen mit Wuchtwasser zu einem Kanal, der die Flut durch die Orte schießen lässt. Natürlich haben die Ministerinnen und Innenpolitiker jetzt recht, wenn sie sagen: Die Menschen in den Flutgebieten in Rheinland-Pfalz, Bayern und Nordrhein-Westfalen brauchen unsere Solidarität.

Was sie vor allem brauchen, ist Geld. Damit sie ihr Haus wieder aufbauen können. Damit sie ihre Existenz retten. In der Pandemie hat die Regierung Großkonzerne mit Milliarden gerettet. Menschen in den Orten wie Ahrweiler oder Euskirchen haben genau das verdient: Milliarden für den Wiederaufbau.

Doch Wiederaufbau darf nicht bedeuten, dass die Städte und Gemeinden alles wieder so aufbauen wie vor 40 oder 50 Jahren. Architektur muss den Klimawandel immer mitdenken. Nicht die wachsende Stadt muss Leitbild sein – sondern nachhaltige Stadtplanung. Deutschland hat längst einen Klima-Notstand. Das muss mitgedacht werden: bei Bauverordnungen, Planungen von Wohnsiedlungen und Verkehrsadern.

Dabei dürfen die Regierenden jedoch nicht naiv sein: Städte brauchen Wohnraum, vor allem finanzierbar und zentral. Tausende Häuser für Mietraum entstehen in deutschen Metropolen – und es werden keine Baumhäuser oder grünen Oasen sein können.

Doch grün zu bauen, ist keine utopische Spinnerei, sondern aktiver Katastrophenschutz. Das Beispiel eines Dachgartens zeigt die hohe Effektivität, wenn Starkregen zu Großteilen absorbiert wird. In Rotterdam sind Kinderspielplätze so gebaut, dass sie als Wasserspeicher bei Überflutungen funktionieren. Manchester kreierte einen Park im Zentrum, in dem flutresistente Bäume wachsen. Mehrere Großstädte verlegen schon neu konzipierten Asphalt, der porös ist und Wasser schluckt. Architekten entwerfen Häuser, die wie eine Warft im Meer erhöht stehen.

Zugleich gilt: Küsten und Flussufer können nicht mehr gnadenlos bebaut werden. Natur braucht Raum. Dauerhaft reicht ein Deich allein nicht, um Menschen vor Flutkatastrophen zu schützen. Von Hochwasser betroffene Regionen am Meer oder große Wasserstraßen haben das längst gelernt und Auen und Wiesen als Wasserreservoire angelegt. Doch extreme Wetterlagen bedrohen zunehmend auch Orte an kleinen Flüssen. Der Vorteil ist: Die Krisenmanager vor Ort wissen am besten, wo Gefahren durch Flut oder Brände drohen. Sie kennen die Natur, die Menschen in den Gemeinden. Doch sie brauchen auch Hilfe: Know-how bei innovativer Stadtplanung – und Geld für moderne Bauprojekte. Hier kann der Bund unterstützen.