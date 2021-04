Richter fordern vom Bund mehr Klimaschutz

Vielleicht ist es die Unabhängigkeit von Legislaturperioden, vielleicht hat Karlsruhe auch einfach bessere Optiker als Berlin. Mit dem Urteil zum Klimaschutzgesetz hat das Bundesverfassungsgericht jedenfalls Weitsicht bewiesen. In seiner nüchternen Art hat das Gericht bestätigt, was Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Aktivistinnen und Aktivisten schon lange sagen: Das Klima verhandelt nicht. Jenseits aller politischen Abwägungen gibt es physikalische Realitäten, die nicht änderbar sind. Wie zum Beispiel die Menge von CO2, die maximal ausgestoßen werden kann, wenn die Welt zwei Grad - besser noch: 1,5 Grad - Erderhitzung nicht überschreiten will.

Auch wenn Politik Spielraum für die Ausgestaltung von Klimaschutz und den Ausgleich von Interessen braucht, kann sie diese Grundlagen doch nicht außer Acht lassen. Der Erste Senat hat klargemacht, dass der Kampf gegen die Klimakatastrophe im Kern eine Frage der Gerechtigkeit ist. Das gilt jetzt, wenn es darum geht, Menschen in den Ländern zu schützen, die vom Klimawandel am härtesten getroffen werden, obwohl sie am wenigsten dazu beigetragen haben. Aber auch auf mittlere und lange Sicht, weil die Generation von Fridays for Future und die nach ihnen damit leben müssen, was ihnen die Älteren hinterlassen. Geht es weiter wie bisher, werden sie kaum noch Handlungsspielraum haben, über ihr Schicksal zu entscheiden, wenn sie endlich in der Position sind, es zu tun. Deswegen liegt die Verantwortung bei denen, die jetzt entscheiden - doch bisher, sagt das Gericht, werden diese ihr nicht gerecht.

Das ist eine ziemlich deutliche Botschaft. Umso befremdlicher nahmen sich am Donnerstag die Bemühungen einer Reihe von Koalitionspolitikern aus, die Entscheidung erst als Bestätigung der eigenen Politik zu verkaufen und dann Nachbesserungen zu versprechen, als hätte man das sowieso vorgehabt. Vor allem Unionsvertreter wie Wirtschaftsminister Peter Altmaier müssen sich fragen lassen, warum der vorgetragene Enthusiasmus für den Klimaschutz nie auffindbar scheint, wenn es um die Umsetzung geht, zum Beispiel beim Ausbau erneuerbarer Energien.

Das unsouveräne Gekabbel im Kabinett, wer denn nun der größere Klimaschützer sei, ist auch dem Zeitpunkt des Urteils geschuldet. Denn die Entscheidung platzt mitten in den beginnenden Bundestagswahlkampf, in dem Klima wohl eines der dominierenden Themen werden wird. Und Union und SPD haben jetzt schwarz auf weiß die Bestätigung, dass ihre Antworten auf eines der größten Probleme der Welt zu klein sind. Das ist nichts, was man auf Wahlplakate drucken möchte - erst recht nicht in Zeiten, in denen die Grünen in Umfragen immer neue Höhen erklimmen.

Welche juristischen Folgen sich über die Anpassung des Klimaschutzgesetzes hinaus aus dem Urteil ergeben, bleibt abzuwarten. Politisch zementiert der Richterspruch die Erkenntnis, dass die Reduzierung von Emissionen nicht ein Thema unter vielen ist, sondern das Fundament, auf dem künftig alle großen Entscheidungen stehen müssen. Nebenbei abgeräumt hat das Gericht im Übrigen auch das Argument, dass der größte Teil der Emissionen ja gar nicht aus Deutschland komme und die Bundesrepublik deswegen auch nicht als Erstes am Zug sei. Im Gegenteil: Gerade weil man im Klimaschutz international aufeinander angewiesen sei, dürfe Deutschland sich nicht wegducken, so die Richter.