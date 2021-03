  Racing Green ist die Hoffnung

Da ist sie wieder – die gute Laune von Sebastian Vettel. In den vergangenen sechs Jahren bei Ferrari waren der Witz und Humor des Heppenheimers zunehmend verschüttgegangen. Was als Herzensangelegenheit begann, endete in einem eisigen Abschied. Je länger die Erfolge ausblieben, desto dünnhäutiger wirkte der vierfache Weltmeister – und machte Fehler.

Das British Racing Green von Aston Martin steht also vor allem bei Vettel für die Hoffnung. Der 33-Jährige hätte für seinen zweiten Frühling kaum ein besseres Team finden können. Die Briten, die nach 60 Jahren Abstinenz in die Königsklasse zurückkehren, profitieren von den Erfahrungen des Routiniers. Und mit Lance Stroll als Kollegen hält sich der teaminterne Konkurrenzdruck in Grenzen. Wenn Vettel den Kanadier nicht schlägt, dann hat er wirklich ein Problem. Denn der 22-Jährige sitzt vor allem im Cockpit eines Formel-1-Boliden, weil Vater Lawrence Stroll alles dafür tut, um die Karriere seines Sohnemanns zu fördern. So erwarb der Milliardär vor einem Jahr Anteile an Aston Martin.

Bei der Vorstellung des neuen Boliden AMR21 strahlte Vettel extreme Zuversicht aus. Über den Winter hat der Familienmensch seine Batterien wieder aufgeladen und ist bereit, trotz der Anpassungen ans neue Team einen Angriff auf die Spitze zu starten. Weltmeister wird er zwar nicht, aber Lewis Hamilton ärgern, wäre ein erster Schritt. Das war ihm mit Ferrari schon lange nicht mehr gelungen.