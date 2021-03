Ich habe Fragen. Fragen, die mich seit Beginn der Querdenker-Bewegung umtreiben. Selbst, wenn es dieses Mal ruhig war auf der Demo in Darmstadt, oder auch in Ludwigshafen. In beiden Fällen waren aber nur wenige Menschen am Demonstrieren. Gleichzeitig gab es eine „spontane“ Ansammlung in Sinsheim, die aufgelöst werden musste.

Ich frage mich immer wieder: warum? Warum geht ihr normal

...