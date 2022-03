Nun also doch: Russland hat erstmals damit gedroht, Deutschland den Gashahn abzudrehen. Ob ein Embargo für die bestehende Leitung Nord Stream 1 ernsthaft geplant oder die Warnung nur eine Retourkutsche für westliche Embargo-Diskussionen ist, weiß im Moment wohl nur Wladimir Putin. Dumm ist die Drohung so oder so: Russland ist dringend auf die Milliarden aus dem Verkauf von Gas, Öl und Kohle

...