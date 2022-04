Putins Brückenkopf

Das war dann wohl das, was man gemeinhin eine „herbe Klatsche“ nennt. Die Opposition in Ungarn ist bei der Parlamentswahl nicht einfach nur an Viktor Orbán gescheitert. Der Dauerpremier hat die Allianz seiner Gegner geradezu zerlegt. Dabei hatte sich diesmal die gesamte Opposition von weit links bis rechts außen verbündet, um Orbàn nach zwölf Jahren an der Macht endlich aus dem Amt zu jagen. Das war das einzige Ziel – und genau das war viel zu wenig.

Ähnliches gilt für die EU. Auch in Brüssel fehlt es an einer durchdachten Strategie im Umgang mit Ungarn, Polen und Co. Und das nicht erst seit heute. Die EU-Kommission hat nach Orbáns fulminantem Wahlsieg 2010 viel zu lange mitangesehen, wie er seinen autoritären Staatsumbau plante und exekutierte. Sie hat auch viel zu lange weggeschaut, als der Autokrat in Budapest mit dem werdenden Diktator in Moskau zu paktieren begann.

Orbán und Wladimir Putin sind Brüder im Geiste, auch wenn der Ungar kein Kriegsverbrecher ist. Er hat sich aber vom Kremlchef allzu gern vor dessen Karren spannen lassen. Ungarn bekam, wie Deutschland und andere EU-Staaten auch, billiges russisches Gas und Öl. Dazu gab es Know-how für die Atomreaktoren und den Impfstoff Sputnik V. Dafür musste Orbán nicht viel tun – nur möglichst viel Ärger in die EU hineintragen.

Orbán unterstützt Putin zwar nicht offen in seinem Krieg. Aber er „hält sich da raus“, wie er sagt. Das heißt, dass Ungarn keine Waffenlieferungen in die Ukraine durchlässt und bei Sanktionen bremst. Die EU kann einen solchen putinschen Brückenkopf in Brüssel nicht länger akzeptieren. Ihre Mittel aber, den Provokateur in Budapest auf den Pfad europäischer Tugenden zurückzuführen, sind begrenzt. Zumal der Wahltriumph Orbán bestärkt haben dürfte, so weiterzumachen wie bisher.

