Purer Imperialismus

Die russische Regierung schafft in den besetzten Gebieten im Süden und Osten der Ukraine Tatsachen. Die Besatzer zwingen die Menschen in diesen Gebieten, russische Pässe anzunehmen, ohne die es keine Pensionen oder Genehmigungen zum Betrieb von Unternehmen gibt. Sie führen das russische Justiz- und Verwaltungssystem ein und lassen an den Schulen russischen Unterrichtsstoff lehren. Sie

...