Privileg in Gefahr

Umfragen zeigen: Regionale Produkte werden den Menschen immer wichtiger. Doch viele Landwirte in der Region ächzen unter den Rahmenbedingungen ihres Geschäfts. Sie straucheln. Viele geben auf. Vor allem Obst- und Gemüsebauern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr als 90 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe in Rheinland-Pfalz sind in den vergangenen Jahrzehnten verschwunden. Tendenz steigend. Das ist besorgniserregend. Denn: Jeder Betrieb in der Region, der verschwindet, bedeutet weniger regionale Produkte. Weniger Erdbeeren, Salat, Frühlingszwiebeln.

Sicher, Deutschland ist ein reiches Land, das sich den Import leisten kann. Die Supermarktregale werden nicht leer bleiben, ganz egal, wie viele Landwirte aufgeben. Aber: Mit dem Obst und Gemüse werden mitunter auch andere Dinge importiert – zum Beispiel schlechtere Arbeitsbedingungen und Umweltstandards. Gleichzeitig wirkt sich das Importgeschäft immer auch auf die Klimabilanz aus. Durch lange Transportwege und durch die Entstehung neuer Ackerflächen, für die mitunter Regenwälder gerodet werden.

Sicherlich gibt es in der Landwirtschaft einiges zu verbessern. Es ist aber unbestritten, dass wir die Landwirte vor Ort brauchen. Damit Dinge hier verbessert werden können, müssen sich Bauern diese Verbesserungen nur überhaupt erst leisten können. Genau das ist aber der Knackpunkt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wie sollen Landwirte eine umweltfreundlichere Produktion und eine stärkere Abgrenzung zu Billigimporten angehen – was in unserer aller Sinne wäre –, wenn sie 95 Prozent des Risikos ihrer Arbeit tragen, aber nur fünf Prozent des Ertrages bei ihnen ankommt? Wenn sie den vier großen Supermarktketten geradezu ausgeliefert sind, die Preise und Qualität diktieren?

Die Landwirte fühlen sich von der Politik vergessen. Ihre Unsicherheit ist groß, ihnen fehlt eine Perspektive. Obwohl viele von ihnen so gut ausgebildet sind wie nie zuvor in Deutschland, sie ihre Felder digitalisieren, in verschiedenen Betrieben in die Lehre gehen, das Studium zum Agraringenieur absolvieren. Wenn mehr bei ihnen hängenbliebe, wäre einiges möglich, sagen sie.

Die Grundlagen dafür muss die Politik schaffen. In der Agrarpolitik muss sich etwas ändern, sie muss für noch mehr Stabilität sorgen, die für die Landwirtschaft so wichtig ist. Und sie sollte auch die Marktmacht der Supermarktriesen genauer überprüfen. Denn eine regionale Landwirtschaft zu haben und sie nachhaltig ausbauen zu können, ist ein Privileg, das man nicht leichtfertig verspielen sollte.