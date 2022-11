Private Initiative

Jetzt leuchten sie wieder – auf Marktplätzen und an anderen zentralen Stellen der Stadtteile: die Weihnachtsbäume.

Doch das alles ist nur dank großer privater Initiative möglich. Bis Mitte der 1990er Jahre war das anders. Da stellte die Stadtverwaltung, auch daran muss mal erinnert werden, in jedem Stadtteil einen Baum auf. Dann tilgte der Spar-Rotstift im Zuge von mehreren Runden der, wie es damals hieß, Haushaltskonsolidierung, zahlreiche kleine Freuden, welche die Stadt ihren Einwohnern einst bescherte.

Doch schnell stellt sich heraus, dass solche adventliche Symbolik auch in den Vororten den Menschen gar nicht so egal ist, wie man das im Rathaus gedacht hat. Denn schnell sind sehr viele private Initiativen entstanden – in fast jedem Stadtteil. Bürger- oder Gewerbevereine, teils auch einzelne Betriebe und Vereine, haben die Aufgabe übernommen, oft Gärtner, Bauern oder andere Bürger als Spender für die Bäume gewonnen. Aber so ein Baum muss ja auch abgesägt, transportiert, aufgestellt, fest verankert und mit Lichterketten versehen werden. Und es ist toll: Für alle diese Tätigkeiten lassen sich Jahr für Jahr ehrenamtliche Helfer oder Stifter auftreiben, Elektromeister vor Ort etwa oder Anlieger. Und wenn es um die Schwerstarbeit geht, packen zum Glück die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr mit an – in ihrer Freizeit. Meist findet sich dann noch ein Gesangverein, eine Schul- oder Kindergartengruppe, um bei der Einweihung ein Ständchen zu bringen. Dass dazu viele Menschen strömen, zeigt, wie dankbar sie für diese Initiativen und den Lichterglanz in ihren Vororten sind.