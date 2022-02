Bayern-Vorstand Oliver Kahn zeigt sich aufgeschlossen, selbst das sonst eher bedächtige Fachblatt „Kicker“ findet die revolutionäre Idee gut. Was ist nur in der Fußball-Bundesliga los? Seit die neue DFL-Chefin Donata Hopfen in einem Interview Play-offs um die Meisterschaft als denkbares Instrument bezeichnete, um wieder ein bisschen Spannung in den öden Wettbewerb an der Spitze zu bringen,

...