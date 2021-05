Planen für die Verkehrswende

Beim Umzug der städtischen Ämter aus dem Collini-Center ins Glückstein-Quartier wurde ein großformatiges Luftbild von einer Bürowand im Tiefbauamt in den Keller geräumt. Die Aufnahme zeigte die Auffahrt auf die Konrad-Adenauer-Brücke, die nun erneuert wird, kurz nach der Fertigstellung der Brücke 1959. Darauf ist in dem ganzen Fahrbahn-Gewirr des Brückenkopfes ein einziger (!) VW-Käfer zu erkennen, ansonsten sind die Straßen leer.

Man plante und baute damals für eine in scheinbar weiter Ferne liegende automobile Zukunft, unsere Gegenwart – die es nun zu überwinden gilt. Weg vom Auto, hin zu alternativen Verkehrsmitteln, die weniger belastend für Klima und Umwelt sind: öffentlicher Nahverkehr, Fuß- und Radverkehr müssen ausgebaut werden, nicht Stadtautobahnen. Wer beim Blick aus der Vogelperspektive auf den Brückenkopf aber genau hinschaut, sieht auch, dass es bereits damals dort eine moderne Stadtbahntrasse sowie breite Fuß- und Radwege gibt, die durchaus bequem benutzbar sind – wenn auch heute teils renovierungsbedürftig.

Die jetzt anstehenden Auto-Fahrbahnreparaturen müssen sein, keine Frage. Selbst wenn in Ludwigshafen mit den Hochstraßen alles in bester Ordnung wäre. Der zusätzliche Stau ist deswegen unvermeidbar. Dass die Arbeiten vernünftig geplant und ausgeführt werden, mag man als Selbstverständlichkeit betrachten. Dass die Bauwerke des Brückenkopfs sechs Jahrzehnte lang den ständig wachsenden Verkehrsbelastungen überhaupt standgehalten haben, ist – wie man in Ludwigshafen sehen kann – aber keine Selbstverständlichkeit. Nebenbei bemerkt: Auch die Mannheimer Hochstraße zwischen Bismarckstraße und Adenauer-Brücke macht bereits seit längerer Zeit Sorgen.

Wie sich eine Stadt ohne Durchgangsverkehr anfühlt, kann man „driwwe“ derzeit ebenfalls gut sehen. Die Aufnahme der leeren Brückenrampen taugt deswegen durchaus als Vorbild: Gerade jetzt, wo die Belastung mit zigtausenden von Autos täglich am höchsten ist, lohnt es sich, darüber nachzudenken, wie es im Umfeld der Rheinbrücken nach der Verkehrswende einmal aussehen könnte – wenn dann viel weniger Autos als heute unterwegs sind. Ideen und Vorschläge für eine in gar nicht mehr so weiter Ferne liegende Zukunft werden bereits diskutiert und sollen in den Masterplan Mobilität 2035 einfließen. Mannheim ist also bereits auf dem richtigen Weg.

