Die Erpressung der UEFA hat funktioniert. Die bayerische Landesregierung – ja, die mit dem selbst ernannten Corona-Durchgreifer Markus Söder als Chef – gesteht dem europäischen Fußballverband zu, bei den EM-Spielen im Sommer in München mit mindestens 14 500 Zuschauer im Stadion zu planen. Die Alternative wäre eine Verlegung der Partien in eine andere Stadt gewesen. Das ist ein Erfolg der Mafia-Methode „Pistole auf die Brust“.

Auch abseits des bodenlosen Stils in der München-Frage bleibt das Festhalten an dem paneuropäischen Charakter des Turniers mit Spielen in nun elf Ländern mitten in der Pandemie ein Skandal. Die UEFA bestätigt mit ihrer Ignoranz alle Kritiker, die der Fußball-Blase vorhalten, die Verankerung in der Realität verloren zu haben. Während die Bürger Europas unter den Belastungen der Pandemie ächzen und Großveranstaltungen im Sommer flächendeckend abgesagt werden, diktieren die Funktionäre einfach ihre eigenen Regeln. Wenn es sein muss, mit Erpressung.