Perfekter Sturm

Der Gang in den Supermarkt sorgt in diesen Tagen für schlechte Stimmung: Die Rechnung ist spürbar höher als beim letzten Einkauf. Auch der Zwischenstopp an der Zapfsäule vermiest die Laune. Die Preise steigen auf breiter Front, das Nettoeinkommen schmilzt.

Die EU-Kommission hat nun die Wirtschaftsprognose für Europa deutlich nach unten korrigiert. In der Eurozone steigt die

...