Peinliche Panne

Vor 26 Jahren half noch nicht einmal die Durchsage des Stadionsprechers: „Winnie, zähl’ deine Ausländer“, schallte es durch das Wildparkstadion. Doch dort unten auf der Tartanbahn überhörte Trainer Winfried Schäfer die mahnenden Worte – und wechselte mit Sergej Kirjakow einen vierten Ausländer ein, was damals nicht erlaubt war. Da der Karlsruher SC die Partie gegen Bayer Leverkusen aber ohnehin verlor, spielte dieser Fauxpas keine große Rolle. Im Gegensatz zur peinlichen Panne, die dem VfL Wolfsburg am Sonntag mit der sechsten Einwechslung im Pokalspiel bei Preußen Münster unterlief – und die zu einer Diskussion auf zwei Ebenen führt.

Auf der sportjuristischen muss darüber gesprochen werden, wen formal gesehen die Hauptschuld trifft. Hat das Schiedsrichtergespann den Regelverstoß zu verantworten, weil es sechs Wechsel erlaubte, aber doch eigentlich für die Einhaltung der Regeln zuständig ist? Oder ist der VfL Wolfsburg in der Pflicht, die Regeln zu kennen, weshalb die Unparteiischen auf einen Verstoß nicht zwingend aufmerksam machen, sondern ihn lediglich im Spielbericht vermerken müssen? Es gibt Argumente für beide Perspektiven.

Wesentlich einseitiger fällt die Debatte hingegen auf der emotionalen Ebene aus. Der gesunde Menschenverstand sagt: Unwissenheit darf auf keinen Fall vor Strafe schützen – erst recht nicht in diesen Zeiten, in denen Proficlubs durchdesignte Wirtschaftsunternehmen sind und für jeden erdenklichen Kleinkram einen Spezialisten haben. Das Team ums Team ist mittlerweile fast so groß wie der Spielerkader an sich. Doch ganz offenbar ist in Wolfsburg niemand dabei, der die Regeln kennt. Oder der bis fünf zählen kann, weshalb zwangsläufig der neue Trainer Mark van Bommel in den Fokus rückt.

Auf die bislang schwache Saisonvorbereitung folgte nun das Missgeschick von Münster. Kurzum: Der Niederländer geht unabhängig vom Ausgang der Pokal-Posse angezählt in die neue Saison. Und das ist selbst im sonst so langweiligen Wolfsburg ein Problem. Denn Geschäftsführer Jörg Schmadtke steht nicht im Verdacht, bedingungslos hinter einem Trainer zu stehen. Oliver Glasner und Bruno Labbadia ergriffen deswegen die Flucht – und die waren sogar erfolgreich.

