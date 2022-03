Beginnen wir mit einer simplen Quizfrage: Was haben Red Bull Salzburg und Paris Saint-Germain gemeinsam? Die erste Antwort ist recht einfach: Beide Fußball-Konzerne profitieren von schwerreichen Gönnern, im Falle von Paris sogar von besonders zwielichtigen. Aber es gibt noch eine zweite Wahrheit: Sie ist auch weniger faktenbezogen, sondern rein emotional. Und lautet: Immer dann, wenn diese beiden Konstrukte ihr Ziel nicht erreichen, überwiegt die Schadenfreude. Zum Beispiel, als Salzburg elfmal in Serie in der Qualifikation zur Gruppenphase der Champions League gegen Schwergewichte wie F91 Düdelingen aus Luxemburg oder den kroatischen Traditionsverein HNK Rijeka scheiterte. Oder wenn Paris trotzt schmutziger katarischer Öl-Milliarden schon wieder nicht die Königsklasse gewinnt. Was das angeht, war der Mittwochabend in Madrid also allein schon deshalb ein richtig guter Tag für den Fußball, weil er für Katar zu einem besonders schlechten wurde.

Im Wüstenstaat hatten sie sich das alles so schön ausgemalt: WM-Gastgeber kurz vor Weihnachten - und vorher fix mit dem teuren Edel-Spielzeug Paris Saint-Germain die Champions League gewinnen. Davon träumen die Scheichs seit einer Ewigkeit, recht oft war dann aber doch recht früh Schluss. So auch in diesem Jahr, obwohl der Kader doch extra gewaltig aufgemotzt wurde: Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi und natürlich Lionel Messi veredelten das Star-Ensemble. Nur zeigte einst schon das Beispiel Real Madrid, dass Transfers besser nicht nur aus Marketinggründen getätigt werden, sondern eine echte Schwachstelle in der Mannschaft beheben sollten. So wie es der FC Liverpool einst mit Innenverteidiger Virgil van Dijk machte.

Der französische Hauptstadtverein aber leistet sich mit Messi, Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Ángel di Maria und Neymar eine Mega-Offensive, genau diese Qualität fehlt aber in der Abwehr. Dabei ist es kein Geheimnis, dass die Defensive Titel gewinnt. Bis Katar hat sich das aber offensichtlich noch nicht herumgesprochen. Auch das ist für den Fußball eine gute Nachricht.

