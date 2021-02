Mannheim. Es ist eine Nachricht, die in diesen Tagen guttut: Mannheim ist so sicher wie seit vielen Jahren nicht mehr. Das mag für einige zwar nicht so überraschend sein. Schließlich fehlen Verbrechern in Zeiten von Ausgangssperre, Kontaktbeschränkungen, Homeoffice und einer fast leeren Innenstadt schlicht die Opfer. Die ständigen Kontrollen von Polizei und Ordnungsdienst machen es Kriminellen außerdem schwer, unbemerkt zuschlagen zu können. Da ist es kein Wunder, wenn sich das Verbrechen in die digitale Welt verlagert – und damit die Internetkriminalität auch in Mannheim stark gestiegen ist. Deshalb ist es richtig, dass sich die Gesetzeshüter zukünftig noch besser für die Verbrecherjagd im Netz rüsten. Ohne dabei die reale Welt zu vernachlässigen.

Zwar wirkt das Konzept der Polizei aus Prävention, Videoüberwachung, Vernetzung, flexibler Schwerpunktsetzung und Streifen. Das beweisen die stark gesunkenen Zahlen von Wohnungseinbrüchen. Mit der erfolgreichen Bekämpfung liegt Mannheim landesweit vorn. Trotzdem kommt der Statistik die Pandemie zugute, die das Verbrechen im öffentlichen Raum ausgebremst hat. Vorläufig. Denn was passiert, wenn alles wieder öffnet, Feierwütige in Bars auf der Partymeile im Jungbusch drängen? Wenn Alkohol ins Spiel kommt, der monatelange Frust sich entlädt und sich Menschenmengen auch in der Innenstadt sammeln? Zwar ist im Jungbusch die Kriminalität um 28,6 Prozent gesunken. Die Angst, dort oder in der Neckarstadt-West Opfer einer Straftat zu werden, ist nach wie vor hoch. Dass selbst in Lockdown-Zeiten Frauen Ziel von Sexualstraftaten werden, ist beunruhigend.

Das wissen auch Polizei und Stadt. In der Krise hat man gelernt: Die Bürger wünschen sich viele Ordnungshüter auf der Straße. Beruhigend zu hören, dass die Polizei genau das nach der Krise umsetzen will. Hoffnung machen auch geplante Selbstbehauptungskurse für junge Migrantinnen sowie Aufklärungsbesuche in Schulen, um Frauenfeindlichkeit abzubauen und Zivilcourage zu fördern.