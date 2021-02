  Orientierung und Zurüstung

Eine Dekanatssynode ist kein Gottesdienst. Und doch haftete den Zuversichtsappellen des Synodalvorstands in der Lutherkirche eine Art geschäftsmäßige Routine an. Unbestritten hat die „frohe Botschaft“ auch und gerade in Krisenzeiten ihre Relevanz. Aber mit Durchhalteparolen lassen sich die drohenden Überforderungen durch die schwierigen Entwicklungen innerhalb der Kirche nicht kompensieren. Diesbezüglich stehen Pfarrer, Mitarbeiter in kirchlichen Einrichtungen und ehrenamtlich Engagierte mindestens unter einem doppelten Druck. Denn die rückläufigen Entwicklungen durch sinkende Mitgliederzahlen und Finanzmittel in Verbindung mit einer Seuche erfordern nicht nur professionelles Krisenmanagement, sondern verlangen von allen Protagonisten eine Haltung ab, die in nicht wenigen Fällen an Selbstverleugnung grenzt.

Wie denn die frohe Botschaft an Mann und Frau bringen, wenn einem selbst ums Herz bang ist? Zuversichtlich bleiben ist eine Empfehlung, die in diesen Tagen ebenso schnell ausgesprochen wie verpufft ist. Die christliche Kirche sollte hier über fundiertere Argumente verfügen, die den töricht wirkenden Anachronismus von Hoffnung und Zuversicht inmitten der Krise als wohl begründet legitimiert. Es könnte nicht schaden, auch einem Kirchenparlament gelegentlich theologisches Schwarzbrot zu verabreichen, anstatt diesen Dienst den Pfarrerinnen und Pfarrern zu überlassen. Gerade die Profis in Sachen Trost und Zuspruch haben in diesen Zeiten häufig Anlass, sich auf ihren Kanzeln mit Blick in leere Reihen und maskierte Gesichter oder vor dem anonymen Auge einer Videokamera alleine zu fühlen. Wenn selbst kirchlichen Mitarbeitern die Überforderung droht, wovon während der Synode die Rede war, ist es höchste Zeit für geistliche Zurüstung und theologische Orientierung, damit der Reformprozess die Kirche nicht zusätzlich aushöhlt. Tapferkeitsempfehlungen auf Traktatniveau genügen diesen Anforderungen nicht.