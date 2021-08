Der große gesellschaftliche Konflikt des Herbstes ist vorgezeichnet, und der Fußball dient als erste wichtige Bühne, auf dem er ausgetragen wird. Ist es legitim, Ungeimpften den Zugang zu Teilen des öffentlichen Lebens – wie dem Stadionbesuch – zu verwehren? Oder muss es auch weiterhin Möglichkeiten geben, über einen negativen Test am sozialen Leben teilzunehmen?

Es ist eine emotional aufgeladene, brisante Debatte, die den Keim der Spaltung in sich trägt. Und die von den Profi-Vereinen bisher unterschiedlich beantwortet wird. Der 1. FC Köln preschte am Wochenende vor und teilte mit, dass ab dem zweiten Heimspiel der Saison mit der sogenannten 2G-Regel nur noch Geimpften und Genesenen Einlass gewährt wird. Bei Borussia Dortmund oder Drittligist SV Waldhof Mannheim läuft es darauf hinaus, dass es für Getestete höchstens noch ein kleines Restkontingent geben wird, sollte die Inzidenz über 35 steigen. Eintracht Frankfurt will die Tür auch für Getestete lange offenhalten (3G), dürfte aber ebenfalls schnell auf 2G umschwenken, wenn die politischen Vorgaben keine andere Lösung erlauben, um das Stadion halbwegs voll zu machen. Anders sieht das bei der TSG 1899 Hoffenheim aus, bei der Geschäftsführer Jan Mayer ein klares Bekenntnis zu 3G ablegte – alles andere wäre eine „Impfpflicht durch die Hintertür“.

Dass ausgerechnet ein Hoffenheimer Funktionär diesen politischen Kampfbegriff aus Kreisen der Impfskeptiker benutzt, ist zumindest bemerkenswert. War es doch TSG-Geldgeber Dietmar Hopp gewesen, der schon im frühen Stadium der Pandemie Hoffnung gemacht hatte, dass Curevac – ein Tübinger Biotech-Unternehmen, in das er selbst groß investiert hatte –, mit einem Impfstoff Corona stoppen werde. Das Curevac-Vakzin wurde letztlich aufgrund zu geringer Wirksamkeit nicht zugelassen.

An der Faktenlage gibt es generell nichts zu rütteln. Sich impfen zu lassen, ist die wichtigste Möglichkeit, die jeder Einzelne besitzt, um so schnell wie möglich wieder in die Normalität zurückkehren zu können. Es ist tatsächlich „Bürgerpflicht“, wie es Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann richtig gesagt hat. Daraus resultiert allerdings keine Impfpflicht: Jeder besitzt die Freiheit, sich nicht impfen zu lassen – auch wenn sich manches „Argument“ der Impfmuffel nach tiefstem Mittelalter anhört. Man muss dann jedoch auch mit den Einschränkungen leben, die schon länger absehbar waren.

