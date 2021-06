Nur ein Reförmchen

Corona war für die meisten Deutschen ein Stresstest. Psychisch, körperlich, oft ökonomisch. Für die Pflegebedürftigen aber war die Pandemie schlicht eine Katastrophe: Das Virus wütete in den Seniorenzentren und in den Pflegeheimen. Es zeigte nicht nur schonungslos, wie verletzbar alte Menschen sind, sondern wie schutzlos sie sind, wenn die Pflege nicht so funktioniert, wie sie funktionieren muss, um ein sicheres, würdiges Leben möglich zu machen.

AdUnit urban-intext1

Enge Zweibettzimmer, in denen Infizierte und noch-nicht-Infizierte zusammen untergebracht waren. Monatelange Isolation, weil kluge Konzepte für Besuchsregeln fehlten. Viel zu wenig Personal, um schnell und effektiv zu testen, zu impfen, Ausbrüche klug zu bekämpfen. Dazu die Diskussionen um Pflegekräfte, die sich aus Angst vor Impfschäden nicht impfen lassen wollten. Und schließlich: Entgegen der allgemeinen Annahme sind in der Altersgruppe über 80 Jahre längst nicht alle geimpft. Anfang April waren es laut RKI gerade erst zwei Drittel. Die Gründe dafür sind vielfältig. Im Ergebnis aber heißt das: Bis heute fehlt vielen besonders gefährdeten Menschen nach wie vor der rettende Impfschutz.

Das Leid der Pflegebedürftigen, die Nöte der Angehörigen, die Überforderung der Pflegekräfte und vor allem der erschütternd hohe Anteil der über 80-Jährigen unter den Corona-Toten – das alles zieht sich wie ein roter Faden durch die Pandemiezeit und mahnt: Hier läuft was schief, nicht erst jetzt, sondern strukturell. Die Pandemie war jedoch beides: Wie ein Scheinwerfer hat sie die Missstände in der Pflege ausgeleuchtet. Wie ein Staubsauger aber hat sie auch die politischen Kräfte aufgesaugt. Die Reform der Pflege, die in dieser Wahlperiode vor allem auf höhere Löhne für die Pflegekräfte zielte, geriet angesichts der aktuellen Pandemiebekämpfung zwar nicht in Vergessenheit, rutschte aber auf der Prioritätenliste der Koalition weit nach unten. Ein bisschen Beifall hier, eine kleine Bonuszahlung da – das war’s. CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn hatte zwar Ideen für eine Reform in der Schublade. Doch was für ihn zählte, war der Kampf gegen die Pandemie. Ein Minister, der gerade im Feuer steht, weil es beim Impfen oder Testen schlecht läuft, hat genug zu tun mit Selbstverteidigung. Die Pflegereform? Muss warten.

Auf den letzten Metern vor der Bundestagswahl aber hat das Thema nun wieder Fahrt aufgenommen – nicht zuletzt, weil SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil sich dabei einen Punktsieg erhofft: Kern der Pflegereform, die an diesem Mittwoch ins Kabinett kommen soll, sind höhere Löhne für Pflegekräfte. Heime und Pflegedienste dürfen ab 2022 nur noch mit der Pflegekasse abrechnen, wenn sie ihre Pflegekräfte nach Tarif entlohnen. Gegenfinanziert wird dies durch eine zusätzliche Milliarde aus dem Haushalt und eine leichte Erhöhung der Pflegebeiträge für Kinderlose. Für viele Beschäftigte in der Pflege bedeutet das perspektivisch etwas mehr Geld.

AdUnit urban-intext2

Doch es ist, wieder mal, nur ein schnell zusammengeschustertes Pflege-Reförmchen. Die nächste Regierung wird die Debatte führen und Antworten geben müssen auf die entscheidenden Fragen: Brauchen wir eine Pflegevollversicherung? Müssen Gutverdiener steuerlich stärker belastet werden, um die Pflege für alle zu bezahlen? Oder sollen vor allem Kinderlose die Zusatzkosten tragen? Spahn und Heil hatten nicht die Kraft für eine große Antwort.