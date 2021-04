Notwendiger Austausch

Die Spitze bei Manfred Luchas Impfgipfel ist angesichts von 100 Teilnehmern ziemlich breit ausgefallen. In einer solchen Runde ist eine zielgerichtete Strategiedebatte kaum möglich. Tatsächlich ging es dem Sozialminister mehr darum, die Beteiligten einzubinden. Denn das zentrale Problem kann Lucha nicht lösen: Das Land bekommt generell zu wenig Impfstoff und der kommt oft nicht wie versprochen. So lange das so ist, laufen die Forderungen von Hausärzten und aus der Wirtschaft ins Leere. Höchste Zeit war es allerdings, dass Lucha an einigen Stellen seine Strategie korrigiert hat. Da trotz aller Liefermängel die Impfstoffmenge inzwischen zuverlässig steigt, können die Zentren auf Lagerhaltung für Zweitimpfungen verzichten. Nur gut gemeint war die Vorgabe, die Kreisimpfzentren unabhängig von der Einwohnerzahl zu versorgen. Die Begünstigung dünn besiedelter Landkreise hat andere benachteiligt und einen absurden Impftourismus ausgelöst.

Dennoch war der Austausch in der großen Runde sinnvoll. Die Politiker erfuhren aus erster Hand, wo es klemmt. Umgekehrt konnte die Politik ihre Mitstreiter im Medizinbereich und vor Ort in der Kommunalpolitik auf das gemeinsame Ziel einschwören. Denn der Stresstest für die Infrastruktur steht erst bevor, wenn der Impfstoff in der versprochenen Menge kommt. Viele Menschen, die bisher vergeblich auf einen Impftermin warten, können sich das gar nicht vorstellen.