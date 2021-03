Es war eine der raren guten Nachrichten aus dem Bereich der Klimapolitik: Ein Rekord-Anteil von 46,2 Prozent, errechnete der Thinktank Agora Energiewende im Januar, also fast die Hälfte des deutschen Stromverbrauchs, wurde im vergangenen Jahr über erneuerbare Energien gedeckt. Die Zahl zeigt, wie viel sich bewegt hat in der deutschen Energiepolitik: 2011, als die Bundesregierung unter dem Eindruck der Nuklearkatastrophe in Fukushima erschrocken und in Eile entschied, doch aus der Kernenergie auszusteigen, machten Wind, Sonne und Co. gerade einmal ein Fünftel des deutschen Energiemixes aus.

46,2 Prozent – das ist eine Menge und trotzdem nicht genug. Die Zahl erzählt einerseits eine Erfolgsgeschichte des Ausbaus seit Beginn des Jahrtausends. Und gleichzeitig zeigt die Differenz zu den selbstgesteckten Zielen, wie weit der Weg noch ist: Von mindestens 65 Prozent Ökostrom-Anteil, wie ihn sich die Bundesregierung für 2030 vorgenommen hat, ist man noch weit entfernt, von den 75 bis 80 Prozent, von denen Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) spricht, ganz zu schweigen.

Denn Stromerzeuger, Energiekonzerne und Branchenbeobachter warnen einstimmig davor, dass der erzielte Erfolg in Gefahr ist. Der Ausbau droht zum Erliegen zu kommen. Schon die jetzigen Ausbauziele, fürchten Experten, werden verfehlt werden. Mit steigendem Strombedarf durch mehr klimafreundliche Technologie dürfte die Lücke zwischen dem, was gebraucht wird, und dem, was da ist, noch größer werden.

Das liegt auch am Erneuerbare-Energien-Gesetz: Das EEG war einmal mit schlanken zwölf Paragrafen als Turbo für Ökostrom gestartet. Doch durch zahlreiche Reformen ist das Gesetz längst zu einem schwer durchschaubaren Mammutdokument mit oft widersprüchlichen und verwirrenden Anreizen geworden. Die EEG-Umlage – mittlerweile bei über sechs Cent pro Kilowattstunde und ein Grund für die hohen Verbraucherstrompreise in Deutschland – steigt umso mehr, je billiger Strom aus Wind und Sonne an den Börsen wird. Und dort ist er mittlerweile sehr billig. Eine „unsinnige Konstruktion“, nennt Baden-Württembergs Ministerpräsident, der Grüne Winfried Kretschmann, das. Zu recht. Oder die Ausnahmen für besonders energieintensive Betriebe, die zum Schutz ihrer Wettbewerbsfähigkeit nur einen Bruchteil der EEG-Umlage zahlen müssen – damit aber auch kaum Anreize haben, ihren Energieverbrauch zu senken. Auch die letzte Reform aus dem vergangenen Jahr änderte an all dem nichts.

Die Verschlimmbesserungen am EEG, der Zickzack-Kurs in der Atompolitik vor Fukushima, der milliardenteure Kohleausstieg, der erst vollzogen sein soll, wenn Kohle wegen des steigenden CO2-Preises wohl längst aus dem Markt gedrängt sein wird: Die deutsche Energiepolitik der letzten Jahrzehnte bewegte sich oft im Stop-and-Go-Modus vorwärts, geprägt vom Bemühen, nirgends anzuecken. Gemessen daran ist man weit gekommen, doch in Zukunft wird das nicht reichen.

Wenn es überhaupt eine Chance geben soll, das gesteckte 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens wirklich einzuhalten, dann müssen – allen Unkenrufen über eine Atom-Renaissance zum Trotz – erneuerbare Energien im Zentrum dieses Kampfes stehen. Denn E-Mobilität, genauso wie Kraft-Wärmepumpen und viele andere innovative Zukunftstechnologien sind nur dann wirklich emissionsfrei, wenn sie auch mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben werden.

Im Frühjahr steht jetzt die nächste Reform des EEG an. Es ist die vielleicht letzte Chance der Bundesregierung, Entschlossenheit zu zeigen beim Ausbau der Erneuerbaren. Damit Wind und Sonne irgendwann mehr als nur die Hälfte des Stroms ausmachen.