Nicht einfach abwarten

Darauf hätten die CDU-Wahlkämpfer in Sachsen-Anhalt eine Woche vor der Abstimmung über die Zusammensetzung des neuen Landesparlaments sicherlich verzichten können: Marco Wanderwitz, CDU-Politiker und Ostbeauftragter der Bundesregierung, gibt den Osterklärer. Und analysiert, ein Teil der Ostdeutschen sei „in einer Form diktatursozialisiert“, dass sie „auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind“. Die Aufregung ist groß, Wanderwitz wird vorgeworfen, Ostdeutsche zu beleidigen, die AfD greift das Thema dankbar auf, und die Landes-CDU muss hoffen, dass sie das nicht entscheidende Prozentpunkte kostet.

Was in all dem Trubel untergeht, ist der Teil, mit dem Wanderwitz recht hat. Denn der Ostbeauftragte sagt auch, nur ein kleiner Teil derer, die AfD wählen, sei für andere Parteien zurückzuholen. Dass das stimmt, belegen Untersuchungen: Längst wählt die Mehrheit der AfD-Anhänger die Partei nicht aus Protest, sondern aus Überzeugung.

Unrecht hat Wanderwitz allerdings, wenn er daraus schließt, man könne nichts tun, außer „auf die nächste Generation“ zu hoffen. Wer die AfD in Schach halten will, darf nicht darauf hoffen, dass sie irgendwann durch Zauberhand an Wählern verliert – sondern muss selbst Zustimmung für die eigene Politik organisieren. 2016 gingen fast 40 Prozent den Menschen in Sachsen-Anhalt gar nicht zur Wahl – vielleicht könnte man bei ihnen anfangen.