Zwei graue Quadrate und ein weinrotes nebeneinander, die Worte „Stadt Ladenburg“ in Großbuchstaben darunter: So präsentiert sich die Römerstadt am Neckar seit wenigen Tagen auf ihrem Briefpapier und im Internet. Was Bürgermeister Stefan Schmutz schon zwei Mal bei einer eigens dazu einberufenen Pressekonferenz vorstellen wollte, die jedes Mal wieder verschoben wurde, ist jetzt sang- und

...