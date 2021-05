Neue Zuversicht

Pünktlich zu Beginn des meteorologischen Sommers gibt es zum ersten Mal in diesem Jahr Anlass zur Zuversicht. Geschäfte öffnen wieder, bald darf man wieder reisen oder Freunde im Restaurant treffen. Die Auftragsbücher vieler Unternehmen sind gefüllt, es werden wieder Arbeitsplätze angeboten. Deutschland kann aufatmen. Die nächsten Monate sollten eine Erholung bringen von vielen Unsicherheiten und Verlusten durch Corona.

Die verdiente Ruhepause darf nicht darüber hinweg täuschen, dass anschließend viele Wunden zu heilen und Schlüsse zu ziehen sind. Auch bestehen noch beträchtliche wirtschaftliche Risiken. Eine der Aufgaben ist es, den großen Verlierern der Krise wieder auf die Beine zu helfen. Die Einkommensungleichheit hat sich durch Corona verschärft. Viele Haushalte sind in wirtschaftlicher Not. Neue Jobs werden ihre Lage stabilisieren, jedoch nicht für einen Wiederaufstieg reichen. Die weit geöffnete Schere zwischen Arm und Reich muss sich wieder etwas schließen, damit auch in den besonders betroffenen Schichten wieder Zuversicht einkehren kann.

Die vollständige Erholung wird nur auf der Basis einer florierenden Wirtschaft gelingen. Viele Vorzeichen dafür sind gut, doch auch an Risiken herrscht kein Mangel. Eines betrifft die privaten Haushalte besonders: Die sichtbaren Preissprünge bei vielen Produkten treffen Singles und Familien mit geringen Einkommen überproportional. Ausgleichende Steigerungen der Löhne sind zunächst nicht zu erwarten. Immerhin gibt es die Hoffnung, dass der Inflationsschub nur ein zwischenzeitliches Phänomen bleibt. Gewiss ist es nicht.