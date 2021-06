Neuanfang oder Chaos? Das Regierungsbündnis in Israel ist eine explosive Mischung

Was müssen das für Verhandlungen gewesen sein? Teilnehmer erwähnten beschönigend, es sei „zäh“ gewesen. Vor zwei Monaten wurde in Israel zum vierten Mal in zwei Jahren gewählt, und jetzt haben sich acht (!) Oppositionsparteien zusammengeschlossen und wollen eine Regierungsmehrheit bilden. Doch die Parteien könnten unterschiedlicher nicht sein. Von rechts über liberal und links bis hin zu den

...