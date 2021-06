Nato: USA in neuer Führungsrolle

Die Nato hat keine Feinde. Diese Sprachregelung ist so etwas wie ein ungeschriebenes Gesetz in der Brüsseler Zentrale der Allianz. Man pflegt diplomatischer miteinander umzugehen und spricht deshalb lieber von „Herausforderungen“, in ernsteren Fällen von einer „Bedrohung“. China wurde bei diesem Gipfeltreffen der 30 Staats- und Regierungschefs erst einmal als „Herausforderung“ benannt. Es soll ein Warnschuss sein. Dabei spielt Pekings Verteidigungshaushalt, der zweitgrößte der Welt, ebenso eine Rolle wie Chinas Marine, die größte auf diesem Globus – und natürlich die wachsenden Fähigkeiten in vielen anderen militärischen Bereichen.

AdUnit urban-intext1

Aber das, was die Nato wirklich beunruhigt, ist die zunehmende Abhängigkeit, die Peking vor allem zu jenen schafft, die sich fernöstlicher Technologie oder sogenannten Partnerschaftsprogrammen wie der Seidenstraße anschließen. Wobei der Begriff „Partnerschaft“ ein Etikettenschwindel ist. Denn von den Infrastrukturprojekten entlang der Seidenstraße profitieren unterm Strich vor allem chinesische Unternehmen. Das Bündnis ist beunruhigt, weil China sich zur Großmacht entwickelt hat, sich aber – siehe Menschenrechte oder Minderheitenschutz – nicht dieser Rolle entsprechend verhält.

Und so hat die Nato Peking ins Visier genommen, um gleichzeitig abzuschwächen, dass niemand einen Kalten Krieg mit China wolle. Der pazifische Raum gehöre nicht zum potenziellen Einsatzbereich der Allianz, betonten in Brüssel gleich mehrere Regierungschefs. Diese Ausrichtung nach Fernost ist das Werk des neuen US-Präsidenten Joe Biden. Er hat zunächst die G7 und am Montag die Nato hinter sich versammelt. Er wird dies am heutigen Dienstag beim EU-USA-Gipfel auch mit der Europäischen Union tun. Abseits der Freundlichkeiten, die eine von Bidens Amtsvorgänger Donald Trump verunsicherte und beschädigte Allianz in einen regelrechten Harmonie-Rausch versetzte, steht die (erhoffte) Einigkeit gegen China für die Renaissance der weltweiten Führungsrolle, die der jetzige US-Präsident einnehmen will – und verspricht. Dabei geht es um eine militärische Übermacht, aber auch um ein Ringen politischer Systeme: Demokratie gegen Autokratie heißt sein Anliegen.

Die Nato als das größte Verteidigungsbündnis der Welt erscheint in Bidens Vorstellung als wichtigste Kraft, um die Demokratie zu erhalten – gegen chinesisches Vormachtstreben, gegen Russlands aggressive Außenpolitik, gegen Cyberattacken und andere Versuche, die Demokratie zu unterlaufen und das Bündnis zu spalten. Bidens Nato ist deutlicher als bisher auch ein politisches Projekt. Doch trotz dieser edlen Absicht wird die Allianz auf neue Bedrohungen reagieren. Die Ausweitung des Beistandsversprechens auf den Weltraum gehört ebenso dazu wie die Frage, welche Rolle Künstliche Intelligenz bei den Waffensystemen der Zukunft spielen soll oder wie sich die Nato gegen Cyberattacken zur Wehr setzen kann.

AdUnit urban-intext2

Dabei gibt es Differenzen. Die Staats- und Regierungschefs aus dem Osten wollen am liebsten etwas weniger Aufmerksamkeit für China, dafür mehr Unterstützung gegen Russland. Großbritannien hat seinen neuen Flugzeugträger bereits auf eigene Faust nach Fernost verlegt. Frankreich möchte Europas Gewicht in der Nato stärken. Dieses Gipfeltreffen hat einen starken und neuen Schulterschluss der transatlantischen Familie gebracht. Das ist ein starkes Signal. Aber die politischen Details werden dagegen noch viel Kraft kosten.